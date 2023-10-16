Вопрос гинекологу: «Месячные короче обычного и скудные. Пора бить тревогу?»

Все время месячные длились пять дней, но в этот раз закончились через два дня, и их объем меньше обычного. Когда надо начинать бить тревогу?
Марина, 41 год
Одного параметра недостаточно
«Укорочение менструации до 2-3 дней возможны как в норме, так и при наличии патологии. Судить по одному этому параметру мы не можем, но постараемся обсудить ряд причин, которые могли к этому привести», — комментирует врач-гинеколог Наталья Боженко.
Если бы такая пациентка пришла на прием, то, разумеется, одним из первых вопросов был бы, пришли эти месячные в срок или была задержка. Так как в таком случае мы обязаны исключить внематочную беременность как состояние, которое может угрожать жизни, говорит доктор.
Конечно, всегда уточняется, не принимает ли женщина антидепрессанты, некоторые растительные препараты, гормональные препараты, в частности контрацептивы, не установлена ли у нее гормонсодержащая внутриматочная система или подкожный имплант. Эти факторы тоже могут влиять на длительность менструации, и такое воздействие патологией не является.
Это может укоротить месячные
«На регуляцию работы репродуктивной системы могут также повлиять избыточная физическая активность и резкое снижение массы тела, то есть нарушение энергетического баланса, — объясняет Наталья Боженко. — Организм экономит ресурсы и не тратит их на менструацию вплоть до полного прекращения. В таком случае может потребоваться помощь не только гинеколога, но и эндокринолога, диетолога, психотерапевта».
Также может измениться длительность менструального кровотечения на фоне грудного вскармливания. В этом случае беспокоиться не стоит, нужно просто немного подождать, и ситуация должна прийти в норму.
В любом случае, если отмечаются изменения параметров менструального цикла не при грудном вскармливании или приеме вышеперечисленных препаратов, лучше проконсультироваться с врачом, так как при отсутствии явной причины только при подробном анализе и осмотре можно определиться с дальнейшей тактикой и решить проблему.