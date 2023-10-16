Вопрос гинекологу: «Месячные короче обычного и скудные. Пора бить тревогу?»

Если бы такая пациентка пришла на прием, то, разумеется, одним из первых вопросов был бы, пришли эти месячные в срок или была задержка. Так как в таком случае мы обязаны исключить внематочную беременность как состояние, которое может угрожать жизни, говорит доктор.