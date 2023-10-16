Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Вопрос гинекологу: «Месячные короче обычного и скудные. Пора бить тревогу?»

16 октября 2023
месячные
Источник:

iStockphoto

Все время месячные длились пять дней, но в этот раз закончились через два дня, и их объем меньше обычного. Когда надо начинать бить тревогу?

Марина, 41 год

Одного параметра недостаточно

«Укорочение менструации до 2-3 дней возможны как в норме, так и при наличии патологии. Судить по одному этому параметру мы не можем, но постараемся обсудить ряд причин, которые могли к этому привести», — комментирует врач-гинеколог Наталья Боженко.

Если бы такая пациентка пришла на прием, то, разумеется, одним из первых вопросов был бы, пришли эти месячные в срок или была задержка. Так как в таком случае мы обязаны исключить внематочную беременность как состояние, которое может угрожать жизни, говорит доктор.

Конечно, всегда уточняется, не принимает ли женщина антидепрессанты, некоторые растительные препараты, гормональные препараты, в частности контрацептивы, не установлена ли у нее гормонсодержащая внутриматочная система или подкожный имплант. Эти факторы тоже могут влиять на длительность менструации, и такое воздействие патологией не является.

Читайте также

Это может укоротить месячные

«На регуляцию работы репродуктивной системы могут также повлиять избыточная физическая активность и резкое снижение массы тела, то есть нарушение энергетического баланса, — объясняет Наталья Боженко. — Организм экономит ресурсы и не тратит их на менструацию вплоть до полного прекращения. В таком случае может потребоваться помощь не только гинеколога, но и эндокринолога, диетолога, психотерапевта».

Также может измениться длительность менструального кровотечения на фоне грудного вскармливания. В этом случае беспокоиться не стоит, нужно просто немного подождать, и ситуация должна прийти в норму.

В любом случае, если отмечаются изменения параметров менструального цикла не при грудном вскармливании или приеме вышеперечисленных препаратов, лучше проконсультироваться с врачом, так как при отсутствии явной причины только при подробном анализе и осмотре можно определиться с дальнейшей тактикой и решить проблему.

Другие ответы на вопросы доктору

«Можно ли делать массаж во время месячных?»

«Месячные один день — и закончились. В чем причина?»

«Что лучше всего помогает от боли во время месячных?»

«Почему у меня редкие месячные? Это опасно?»

«У меня скудные месячные — это норма или патология?»

«Месячные длятся по 20 дней, но ничего не болит. Это норма?»

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Женское здоровье