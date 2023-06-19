Вопрос врачу: «Можно ли делать массаж во время месячных?»

«Прежде всего хочется сказать, что больших доказательных исследований, касающихся вреда массажа при менструации, найти не удалось, но тем не менее злоупотреблять им не стоит, — ответила на вопрос читательницы „Доктора Питера“ врач-гинеколог Наталья Боженко. — Массаж усиливает кровообращение, следовательно, не рекомендуется увлекаться интенсивными методиками, в том числе аппаратными, в области живота и поясницы, так как это может увеличить объем менструальной кровопотери и болевые ощущения».