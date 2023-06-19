Вопрос врачу: «Можно ли делать массаж во время месячных?»

Записалась на массаж, но вдруг начались месячные. Могу я пойти на процедуру или лучше ее отложить? Что говорят гинекологи?
Мария, 41 год
Исследований нет
«Прежде всего хочется сказать, что больших доказательных исследований, касающихся вреда массажа при менструации, найти не удалось, но тем не менее злоупотреблять им не стоит, — ответила на вопрос читательницы „Доктора Питера“ врач-гинеколог Наталья Боженко. — Массаж усиливает кровообращение, следовательно, не рекомендуется увлекаться интенсивными методиками, в том числе аппаратными, в области живота и поясницы, так как это может увеличить объем менструальной кровопотери и болевые ощущения».
Ориентируйтесь на ощущения
У многих женщин повышается восприимчивость боли во время месячных, и массаж в такой ситуации может доставить больше неприятных эмоций, чем позитива. Ориентируйтесь на свои ощущения: если во время менструации испытываете сильные боли, слабость, лучше отложить сеанс.
Комфортный массаж расслабит, поможет избавиться от задержки жидкости (что часто происходит в это время), в сочетании с ароматерапией может уменьшить болевые ощущения.
Положительно на состояние женщины влияет массаж ног, шейно-воротниковой зоны, головы.
Оптимальное начало для курса массажа
Предупредите специалиста о своем состоянии, чтобы он в случае наличия противопоказаний перенес вашу встречу либо предложил вам безопасные методики для этого периода.
Помните, массаж — это про пользу и здоровье, он не должен ухудшать самочувствие и настроение.
Перерыв на пару дней не должен снизить эффект от курса. Если же принципиально провести курсовую процедуру подряд, начните на 7-й день цикла и все успеете до следующих месячных.
Что усиливает боль при месячных
Ранее врач-гинеколог объяснила, по каким причинам возникают болевые ощущения во время месячных у женщин и что их может усиливать.
Доктор предупредила, что боль терпеть нельзя, и для начала стоит выяснить, почему она возникает. Так, сильный дискомфорт при менструации могут вызывать аденомиоз, эндометриоз, миома, спайки, различные воспалительные заболевания и нарушение оттока менструальной крови.