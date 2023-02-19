Массаж мы делаем, чтобы расслабиться, усилить кровообращение (микроциркуляцию), а также улучшить обменные процессы в тканях организма. Конечно, это процедура, которая приносит пользу вне зависимости от того, массируют нам все тело или его часть. Массажист с большим опытом поможет в решении целого ряда проблем со здоровьем: снимет мышечное напряжение, поможет преодолеть последствия инсульта (парезов и параличей) и многое другое.

Но если это профессионал своего дела, то он всегда на первом сеансе уточнит ряд моментов, которые исключают противопоказания к процедуре. К сожалению, если не принять это во внимание, массаж может навредить. Почему? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к врачу-физиотерапевту клиники «Будь Здоров» в Уфе Екатерине Маракаевой.