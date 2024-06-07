Влюбчивые «маньяки работы», не терпящие критики: какими вырастают дети алкоголиков

Детские травмы бессознательно встраиваются в систему мышления ребенка и искажают сценарий его судьбы по мере роста и развития.
Например, трудоголизм, лишний вес, дисфункциональные отношения, которые отравляют жизнь, часто связаны с алкоголизмом близких. О том, как отрицательный опыт способен изменить будущее человека и навсегда переписать его личную историю, рассказывает психосоматолог Екатерина Тур.
Врач, психосоматолог, член Российского психологического общества, нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматике
Дети пьющих родителей: что с ними происходит
Если ребенок растет в неблагоприятных условиях, он приобретает травмирующий детский опыт, оказывающий влияние на его личность.
Бытовой алкоголизм как норма
Когда папа и мама пьют, малышу начинает казаться, что то же самое происходит во всех семьях. Подобные убеждения встречаются достаточно часто, но это ошибочное восприятие проблемы. Ребенок находится под условным контролем взрослых, которые каждый вечер пьют алкогольные напитки, и такая привычка до сих пор не считается в обществе пагубным пристрастием. Однако сегодня все чаще можно услышать, что безопасных доз спиртного просто не существует.
Детство без любви
Даже если родители выполняют базовые функции, обеспечивают сына или дочь едой и жильем, этого недостаточно. Чаще всего свои эмоциональные потребности ребенку приходится удовлетворять самому. Под влиянием жизненных обстоятельств у него начинает меняться мышление. Он вынужден брать на себя часть функций своих деструктивных родителей, живет без любви и заботы, лишен доброй и уютной семейной атмосферы. Ребенок теряет все эти бонусы, потому что маму и папу забирает алкоголь.
Зависимость побеждает, ребенок проигрывает
Дети алкоголиков знают, что родители всегда выберут выпивку вместо родного ребенка. Это действительно очень глубокая рана. Получается, что спиртное побеждает в 90% случаев. И сколько бы малыш ни старался, мать и отец не перестанут пить, поскольку находятся в плену у своей зависимости.
Ранняя ответственность
Пьющие родители нередко требуют от ребенка поддержки, превращая его в друга. В результате он чувствует ответственность за поведение старших, за их эмоциональное состояние и за все, что с ними происходит. Это вызывает нервное напряжение, которое с возрастом только усиливается. С каждым днем растет психологическая нагрузка из-за того, что ребенок вынужден хранить в душе секреты своей семьи.
Формирование особого склада личности
Далее происходит развитие определенных искажений в поведении взрослеющего ребенка: возникают склонность к перфекционизму и гиперответственности, болезненный трудоголизм, нарушения пищевого поведения. У таких детей формируется видоизмененная внутренняя зависимость, но не от алкоголя, а от сладкого, соленого или любой другой вкусной пищи.
Трудности подросткового периода
Со временем у родителей все идет по наклонной, поэтому в подростковом возрасте ребенок начинает действовать более конкретно: отнимает и выливает спиртное, пытается привести близких в себя. Негативное влияние усиливается, потому что алкоголики долго не живут, у них начинаются проблемы со здоровьем, часто случаются инсульты и инфаркты. И все эти проблемы ложатся на плечи подростка. Он обращается за помощью к врачам, иногда ему удается закодировать родителей. Но стоит только представить, каково это — постоянно испытывать напряжение и ответственность за жизнь родных.
Дети выросли — проблемы остались
Взрослые дети алкоголиков (ВДА) сталкиваются с серьезными испытаниями. Тот негатив, который они получили рядом с зависимыми родителями, искажает их поведение, мышление, восприятие и нарушает внутреннюю целостность. Эту ситуацию хорошо описывает треугольник Карпмана, где есть жертва, агрессор и спасатель. Взрослые дети алкоголиков — классические участники этой схемы, они преимущественно выступают в роли спасателей.
ВДА — очень распространенное явление, но за помощью обращаются единицы. Существуют анонимные группы для людей, которые пережили эту историю в раннем возрасте. Они могут полностью отвергать алкоголь, но в их жизни происходят деструктивные изменения, которые чувствуются достаточно остро. Далеко не у каждого есть силы переломить ситуацию, потому что это тоже своеобразная зависимость.
У девушек последствия трудного детства могут выражаться в быстрой влюбчивости и неправильном выборе партнеров. Беда в том, что их всю жизнь сопровождает едкое чувство стыда, потребность хранить внутри себя некие тайны, которые нельзя ни с кем обсуждать. Они раскрываются гораздо позже, на приеме у психолога.
Воспоминания о родительских пристрастиях встраиваются в сознание человека с детскими психологическими травмами. Так работает клеточная память, когда меняются внутренние нейроэндокринные процессы. Против алкоголя часто поставлен серьезный блок, но зато ВДА могут есть много сладкого и стихийно набирать вес, от которого невозможно избавиться без соответствующей терапии.
Такие люди часто ищут одобрения, плохо воспринимают критику по поводу своей внешности, выбора профессии и результатов труда. Если же их хвалить, то они, наоборот, будут расти и стремиться к еще большим победам. Данную особенность можно эффективно использовать для мотивации и самомотивации.
Иногда ВДА из спасателей превращаются в жертв, вступая в нездоровые отношения с такими же зависимыми людьми. Это взаимодействие только усугубляет пристрастие их партнеров к алкоголю или азартным играм. Закономерность не вполне очевидна: здесь происходит сложный процесс межличностной коммуникации. В итоге один поврежденный человек начинает искажать мышление и паттерны поведения другого.
Негативный детский опыт: что с ним делать
После серьезной внутренней работы дети алкоголиков могут изменить свою жизнь к лучшему. Однако для этого необходимо пройти все необходимые этапы восстановления психики.
Истинное исцеление ВДА происходит в тот момент, когда они проходят этап сепарации. Необходимо отделиться от родителей, позволить им самостоятельно сделать свой выбор. Стоит также понять, что крайне трудно повлиять на поведение и образ жизни другого человека.
Надо признать существование травмирующего опыта, осознать, что в этом нет вины самого ребенка — это не его выбор. Не должно быть ни стыда, ни ответственности за действия родителей. Подобные размышления должны со временем изменить самовосприятие.
Следует научиться откровенно говорить с людьми, в первую очередь с психологом, честно рассказывать про события прошлого, чтобы суметь отпустить негатив.
Рекомендуется заниматься психогигиеной, стараться проживать свои эмоции, проговаривать их наедине с собой. Это оголение собственных переживаний помогает эффективно управлять ими. Для данной цели хорошо подходят медитации. Сегодня они включены в протокол работы с ВДА и позволяют стабилизировать состояние через созерцание внутреннего равновесия.
Очень важно заботиться о себе, переключать фокус внимания с перфекционизма и трудоголизма на свои потребности, хобби и интересы. ВДА склонны обрастать броней, они становятся нечувствительными, поэтому им нужно чаще направлять усилия на себя.
Избавление от деструктивных паттернов, постепенная работа с установками прошлого, с негативным детским опытом — это длительный процесс выправления своей жизни, обретения внутренней опоры и целостности, возвращения себе — себя.
Надо найти в своей душе маленького травмированного ребенка и помочь ему вырасти. Только сейчас рядом с ним будут не пьющие родители, а вы сами. Это действительно очень интересное и позитивное дело — учиться расти в здоровой атмосфере принятия, любви, одобрения, поддержки и уважения.