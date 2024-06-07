Влюбчивые «маньяки работы», не терпящие критики: какими вырастают дети алкоголиков

Со временем у родителей все идет по наклонной, поэтому в подростковом возрасте ребенок начинает действовать более конкретно: отнимает и выливает спиртное, пытается привести близких в себя. Негативное влияние усиливается, потому что алкоголики долго не живут, у них начинаются проблемы со здоровьем, часто случаются инсульты и инфаркты. И все эти проблемы ложатся на плечи подростка. Он обращается за помощью к врачам, иногда ему удается закодировать родителей. Но стоит только представить, каково это — постоянно испытывать напряжение и ответственность за жизнь родных.