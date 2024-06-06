Что делать, если «прострелило» спину на даче, как помочь себе

Когда мы говорим о «простреле», то обычно речь идет о резкой боли в поясничной области. Этот простой термин появился из-за аналогии, которая возникает на фоне ощущений, формирующихся во время этого самого «прострела». Но в медицине такое состояние также называют научными терминами «люмбаго» или «люмбалгия». Так врачи сразу понимают локализацию боли, механизм ее развития и возможные способы решения проблемы. Ключевая жалоба пациентов при люмбаго — это резко возникающая сильная боль, которая не дает нормально двигаться. Она у многих ассоциируется с «выстрелом», спину как будто «прострелили».