Что делать, если «прострелило» спину на даче, как помочь себе

С началом дачного сезона прибавляется работы у травматологов, хирургов и неврологов, не говоря уже о терапевтах, которые вынуждены приводить в чувство людей с хроническими патологиями.
По мере того как многие люди расширяют диапазон физической активности за счет садово-огородных работ, нередко страдает спина. Боль в пояснице и шее может возникать из-за проблем с мышцами, позвонками или при образовании грыж.
Самое тяжелое и мучительное состояние — «прострел», когда ни согнуться, ни разогнуться от боли. Что делать в этом случае, чем себе помочь, чтобы хотя бы добраться до клиники, на этот вопрос нам ответил Дмитрий Симкин, остеопат, руководитель клиники остеопатии.
Медицинский термин — люмбаго
Когда мы говорим о «простреле», то обычно речь идет о резкой боли в поясничной области. Этот простой термин появился из-за аналогии, которая возникает на фоне ощущений, формирующихся во время этого самого «прострела». Но в медицине такое состояние также называют научными терминами «люмбаго» или «люмбалгия». Так врачи сразу понимают локализацию боли, механизм ее развития и возможные способы решения проблемы. Ключевая жалоба пациентов при люмбаго — это резко возникающая сильная боль, которая не дает нормально двигаться. Она у многих ассоциируется с «выстрелом», спину как будто «прострелили».
На фоне люмбаго болевой синдром может распространяться на всю область поясницы, а еще дополнительно отдавать в ногу, иногда — в живот или область паха.
«Прострел» обычно запускает в организме целую цепочку неприятных, болезненных и ограничивающих привычную жизнь симптомов, характерных для активного воспаления. Прежде всего это острая боль и мышечный спазм. Человек может столкнуться с перекосом тела или сильным ограничением в движении, вплоть до невозможности нормально ходить.
Непосредственной причиной «прострела» чаще всего становится ущемление нерва, который проходит от спинного мозга в область поясницы и потом к ногам. Триггером такого состояния может стать как смещение самого поясничного позвонка, так и выпячивание межпозвонкового диска. Чаще всего причиной прострелов становится межпозвонковая грыжа.
Провоцирующий фактор
Многие люди сталкиваются с «прострелами» во время интенсивных физических нагрузок. Это может быть как силовая тренировка в спортзале, так и работа в огороде, на даче, на ферме или просто поднятие тяжестей дома, во время ремонта или домашних дел.
Впрочем, боль может возникнуть и просто при обычных движениях. Причем такое происходит даже чаще. Обычно это говорит о давних и запущенных проблемах со спиной и сильном износе позвоночных структур. Так что, если вы столкнулись с «прострелом», — ни в коем случае не пускайте ситуацию на самотек, а обратитесь за помощью к специалисту.
Первая помощь, когда «прострелило» спину
Первая помощь должна быть направлена на устранение симптомов. Здесь поможет врач-невролог, к которому нужно попасть как можно скорее после того, как возникла боль. Специалист оценит ситуацию и подберет оптимальное медикаментозное лечение.
Это могут быть противовоспалительные и обезболивающие препараты, витамины, спазмолитики. Если справиться с болью таблетками не получится, врач назначит курс инъекций. Сильный болевой синдром также может потребовать проведения капельницы или блокады — укола в болевую точку.
Нужно найти причины
Когда острая боль пройдет, необходимо будет заняться поиском причин «прострела». Здесь на помощь уже придет врач-остеопат. Он сможет оценить состояние позвонков и межпозвонковых дисков, выявить первопричину нарушения взаимного положения позвонков и, как правило, устранить ее, а затем привести тело в баланс мягкими движениями. Чаще всего причиной перекоса диска, из-за которого, собственно, и возникает грыжа, оказывается давняя травма или воспаление в совершенно другой зоне тела.
Что не нужно делать
При возникновении «прострела» я категорически не рекомендую просить близких сделать вам массаж или начинать лечение с мануальной терапии. Без понимания истинных причин возникновения боли такие методы будут лишь сильнее дестабилизировать организм в целом и позвоночник в частности. А в конечном счете — грозят привести к усилению перекоса дисков и череде рецидивов.