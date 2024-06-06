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Что делать, если «прострелило» спину на даче, как помочь себе

Наступило время, когда многие отправляются в собственный бесплатный фитнес-зал — на дачу, копать грядки, работать в саду и отдыхать на лоне природы. Но зачастую активность приводит к проблемам.

6 июня 20241
Дача, спина, боль, прострел
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iStockphoto

С началом дачного сезона прибавляется работы у травматологов, хирургов и неврологов, не говоря уже о терапевтах, которые вынуждены приводить в чувство людей с хроническими патологиями.

По мере того как многие люди расширяют диапазон физической активности за счет садово-огородных работ, нередко страдает спина. Боль в пояснице и шее может возникать из-за проблем с мышцами, позвонками или при образовании грыж.

Самое тяжелое и мучительное состояние — «прострел», когда ни согнуться, ни разогнуться от боли. Что делать в этом случае, чем себе помочь, чтобы хотя бы добраться до клиники, на этот вопрос нам ответил Дмитрий Симкин, остеопат, руководитель клиники остеопатии.

Дмитрий Симкин
Остеопатия

Остеопат, основатель Клиники доктора Симкина

Медицинский термин — люмбаго

Когда мы говорим о «простреле», то обычно речь идет о резкой боли в поясничной области. Этот простой термин появился из-за аналогии, которая возникает на фоне ощущений, формирующихся во время этого самого «прострела». Но в медицине такое состояние также называют научными терминами «люмбаго» или «люмбалгия». Так врачи сразу понимают локализацию боли, механизм ее развития и возможные способы решения проблемы. Ключевая жалоба пациентов при люмбаго — это резко возникающая сильная боль, которая не дает нормально двигаться. Она у многих ассоциируется с «выстрелом», спину как будто «прострелили».

На фоне люмбаго болевой синдром может распространяться на всю область поясницы, а еще дополнительно отдавать в ногу, иногда — в живот или область паха.

«Прострел» обычно запускает в организме целую цепочку неприятных, болезненных и ограничивающих привычную жизнь симптомов, характерных для активного воспаления. Прежде всего это острая боль и мышечный спазм. Человек может столкнуться с перекосом тела или сильным ограничением в движении, вплоть до невозможности нормально ходить.

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Непосредственной причиной «прострела» чаще всего становится ущемление нерва, который проходит от спинного мозга в область поясницы и потом к ногам. Триггером такого состояния может стать как смещение самого поясничного позвонка, так и выпячивание межпозвонкового диска. Чаще всего причиной прострелов становится межпозвонковая грыжа.

Провоцирующий фактор

Многие люди сталкиваются с «прострелами» во время интенсивных физических нагрузок. Это может быть как силовая тренировка в спортзале, так и работа в огороде, на даче, на ферме или просто поднятие тяжестей дома, во время ремонта или домашних дел.

Впрочем, боль может возникнуть и просто при обычных движениях. Причем такое происходит даже чаще. Обычно это говорит о давних и запущенных проблемах со спиной и сильном износе позвоночных структур. Так что, если вы столкнулись с «прострелом», — ни в коем случае не пускайте ситуацию на самотек, а обратитесь за помощью к специалисту.

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Первая помощь, когда «прострелило» спину

Первая помощь должна быть направлена на устранение симптомов. Здесь поможет врач-невролог, к которому нужно попасть как можно скорее после того, как возникла боль. Специалист оценит ситуацию и подберет оптимальное медикаментозное лечение.

Это могут быть противовоспалительные и обезболивающие препараты, витамины, спазмолитики. Если справиться с болью таблетками не получится, врач назначит курс инъекций. Сильный болевой синдром также может потребовать проведения капельницы или блокады — укола в болевую точку.

Нужно найти причины

Когда острая боль пройдет, необходимо будет заняться поиском причин «прострела». Здесь на помощь уже придет врач-остеопат. Он сможет оценить состояние позвонков и межпозвонковых дисков, выявить первопричину нарушения взаимного положения позвонков и, как правило, устранить ее, а затем привести тело в баланс мягкими движениями. Чаще всего причиной перекоса диска, из-за которого, собственно, и возникает грыжа, оказывается давняя травма или воспаление в совершенно другой зоне тела.

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Что не нужно делать

При возникновении «прострела» я категорически не рекомендую просить близких сделать вам массаж или начинать лечение с мануальной терапии. Без понимания истинных причин возникновения боли такие методы будут лишь сильнее дестабилизировать организм в целом и позвоночник в частности. А в конечном счете — грозят привести к усилению перекоса дисков и череде рецидивов.

Автор текста:Елена Мишина
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