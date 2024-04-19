«Мы катаем мозг на лифте»: почему россиянам нельзя снимать стресс алкоголем

«Представьте двух человек, которые живут на пятом этаже. Один поднимается по лестнице, другой — на лифте. Через год лифт сломался. Но для первого ничего не изменилось, он идет по лестнице так же легко, а вот второй поднимается еле-еле, у него одышка. Это как раз и есть психика, неспособная совладать даже с бытовыми стрессами. Систематически катая свой мозг на лифте в виде алкоголя и других психоактивных веществ, мы снижаем способность психики к адаптации, истощаем внутренний ресурс, вместо того чтобы прокачивать его. Этот ресурс не бесконечен. Лифт обязательно сломается», — резюмирует врач.