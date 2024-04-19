«Мы катаем мозг на лифте»: почему россиянам нельзя снимать стресс алкоголем

Наверняка и вы произносили фразу «Мне нужно расслабиться», наливая себе бокал вина. Ведь и правда, зачем страдать от злости, обиды, разочарования после выбившего из колеи события, ведь кажется, что после алкоголя становится легче.
Причем все прекрасно знают, чем рискуют: и про вред спиртного, и про возможную зависимость, если употреблять спиртное часто. Но отмахиваются от страшилок врачей, говоря, что иногда — можно.
Но знаете ли вы, что происходит с психикой, когда мы снимаем стресс алкоголем? Какими последствиями для мозга может обернуться такое систематическое «расслабление»? Рассказывает врач-нарколог.
Психиатр-нарколог
Стресс — это нормально
«Стресс — это естественная реакция организма, мобилизация внутренних ресурсов для противостояния какому-то воздействию извне, — рассказывает в
Вот подумайте сами: способны ли наши мышцы выносить нагрузку? Да, конечно. Они для этого и нужны. Зачем мы тренируется в зале или ведем здоровый образ жизни? Именно для того, чтобы тело было здоровым, подтянутым и выносливым, верно?
«А что мы делаем, когда мышцы устали и начинают болеть? Мы нагружаем их еще больше? Вводим в них токсические вещества, нарушающие передачу нервных импульсов и кровообращение? Конечно же нет! Мы даем им отдых», — объясняет врач-нарколог.
Стресс — это нагрузка для нашей психики, причем такая, которую она способна выносить.
«"Способна выносить» — не означает, что этот процесс проходит безболезненно, — продолжает эксперт. — Когда мы тренируемся, мышцы тоже болят. Поэтому и грустить, и злиться, и отчаиваться, и испытывать любые другие эмоции — это нормально. Эмоции ограничены во времени, и любой стресс заканчивается».
Берем у мозга взаймы
Алкоголь, равно как наркотики и никотин, — это токсичные для мозга вещества, которые искусственно искажают психические процессы. На биохимическом уровне они вовсе не снимают стресс, а только усиливают его.
«Алкоголь часто считают антидепрессантом, но это миф, — объясняет Анна Одинцова. — Да, в момент опьянения, то есть токсического действия на мозг, спиртное угнетает центральную нервную систему, что ощущается как расслабление и сонливость, а также стимулирует выброс дофамина, который дает эффект легкой эйфории. Но после возлияний возникает дофаминовая яма, депрессивный провал, потому что запас хорошего настроения мы брали у мозга взаймы».
Психиатр предлагает осознать, что мы творим со своим мозгом, на примере лифта и подъема по лестнице.
«Представьте двух человек, которые живут на пятом этаже. Один поднимается по лестнице, другой — на лифте. Через год лифт сломался. Но для первого ничего не изменилось, он идет по лестнице так же легко, а вот второй поднимается еле-еле, у него одышка. Это как раз и есть психика, неспособная совладать даже с бытовыми стрессами. Систематически катая свой мозг на лифте в виде алкоголя и других психоактивных веществ, мы снижаем способность психики к адаптации, истощаем внутренний ресурс, вместо того чтобы прокачивать его. Этот ресурс не бесконечен. Лифт обязательно сломается», — резюмирует врач.
Как правильно расслабляться
Отдыхать надо по-настоящему, а не «снимать стресс», отмечает нарколог. И даже если никак не получается, стресс кажется слишком серьезным, лучший вариант — обратиться за помощью к специалисту, а не глушить свои проблемы и страхи спиртным.
«Самый эффективный способ завершения стресс-реакции — активное движение. Это бег, фитнес, физический труд, танец, громкое пение, уборка или даже крик — минимум 20 минут, а лучше час, — рассказывает Анна Одинцова. — Движение — это язык нашего тела. Другого оно не понимает».
Если по какой-то причине этот способ вам недоступен, есть запасные варианты:
медленное осознанное дыхание,
теплое общение,
искренний смех,
объятия с близким человеком или игра с домашним любимцем,
плач,
творчество.
Все это тоже работает, хотя и не так хорошо, как движение.