Профессор Успенский объяснил, какой алкоголь меньше вредит желудку

«В романских странах люди употребляют по бокалу вина в обеденный перерыв, по два — вечером и не становятся при этом пристрастными к спиртному. По крайней мере, этот процент не выше, чем в России. Вино — это ценный продукт, главное — его не перебирать, конечно, никто не говорит о злоупотреблении», — отмечает врач.