Профессор Успенский объяснил, какой алкоголь меньше вредит желудку

Врачи не устают напоминать, что злоупотребление алкоголем может серьезно навредить вашему здоровью. Но есть мнение, что быть абсолютным трезвенником — тоже не лучший выбор.
Во всем важна мера. Даже если вы страдаете от гастроэнтерологических заболеваний, иногда спиртное все же пить можно, но не всякое. Об этом «Доктору Питеру» рассказал врач-гастроэнтеролог Юрий Успенский.
Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист гастроэнтеролог комитета по здравоохранению Петербурга, заведующий кафедрой факультетской терапии им. проф. Вальдмана СПбГПМУЛичный сайт
Кому нельзя алкоголь
«Нет жестких запретов относительно алкоголя. Сказать пациенту с язвенной болезнью „не пить спиртное“ — значит, обречь его на эмпирический выбор, — объяснил главный внештатный гастроэнтеролог Петербурга профессор Успенский. — Надо пациенту с таким заболеванием объяснить, что употреблять спиртное можно в разумных количествах и лучше выбирать крепкий алкоголь, потому что слабый обладает сокогонным действием, а 40-градусный — дубящим, прижигающим действием, он менее вреден для желудка».
Есть не так уж много гастроэнтерологических болезней, когда спиртное категорически запрещено, уточняет врач.
«Это алкогольная болезнь печени и алкогольная болезнь поджелудочной железы. Что касается других гастроэнтерологических заболеваний, то алкоголь не запрещен», — объясняет гастроэнтеролог.
Вред и польза
По словам профессора Успенского, сухое красное вино — важный продукт в рационе, потому что содержащийся в нем ресвератрол — это мощный антиоксидант, который уменьшает сердечно-сосудистые риски.
«Неслучайно во Франции, где пища достаточно жирная — едят фуа-гра, сыры, но при этом люди употребляют сухое красное вино, — самый низкий процент инфарктов для Европы», — отмечает Юрий Успенский.
Но важно помнить про разумную меру и культуру употребления алкоголя.
«В романских странах люди употребляют по бокалу вина в обеденный перерыв, по два — вечером и не становятся при этом пристрастными к спиртному. По крайней мере, этот процент не выше, чем в России. Вино — это ценный продукт, главное — его не перебирать, конечно, никто не говорит о злоупотреблении», — отмечает врач.
Разумное количество
Приемлемой дозой алкоголя профессор назвал для женщины, у которой нет противопоказаний к спиртному, — стандартный бокал сухого красного вина, для мужчины — два, так как у мужчин и женщин разные возможности организма по метаболизации алкоголя.
«Популяционные исследования показывают, что люди, которые употребляют алкоголь в разумном количестве, живут дольше и сохраняют когнитивные способности тоже дольше по сравнению с теми, кто вообще алкоголь не употребляет. Но важно помнить, что в большом количестве спиртное может превратиться в зло», — резюмирует профессор Юрий Успенский.