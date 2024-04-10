Лучше средиземноморской: названа диета, защищающая женщин от деменции

Еще одной вероятной причиной ученые назвали то, что мужчины курят чаще, чем женщины. А эта привычка может свести на нет всю пользу правильного питания. Мужчины в рамках исследования также чаще отклонялись от традиционной японской диеты: ели больше углеводистой лапши, пили больше крепкого алкоголя, чем женщины. Оба эти фактора могут способствовать уменьшению размера мозга.