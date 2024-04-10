Лучше средиземноморской: названа диета, защищающая женщин от деменции

Средиземноморская диета с обилием полезных масел, овощей, фруктов и рыбы считается самой полезной в мире для здоровья. Но исследователи доказали, что для мозга и предотвращения деменции лучше всего придерживаться традиционного японского стиля питания.
Особенно актуально это для женщин,
Что едят японцы
В представлении обывателей японский стиль питания — это суши, рыба и рис. Да, это так, японцы едят много риса, рыбы и моллюсков, а еще обожают цитрусовые, но уникальным их питание делают морские водоросли, мисо (паста из ферментированных соевых бобов), зеленый чай, ростки соевых бобов и грибы, например шиитаке. Примечательно, что японцы едят очень мало красного мяса и почти не пьют кофе.
Три типа питания
Исследователи изучили рацион участников эксперимента, в котором приняли участие более 1600 человек от 40 до 89 лет. Люди записывали все, что они ели и пили в течение трех дней. Затем ученые обработали информацию и смогли оценить пищевые привычки участников исследования.
Лишь треть испытуемых придерживалась традиционной японской диеты, большая же часть предпочитала западный стиль питания: много углеводов, жирной еды, газировки и алкоголя. И самая маленькая группа участников питалась растительной пищей и молочными продуктами. Ученые назвали этот способ питания овощно-фруктово-молочной диетой.
Исследователи анализировали и здоровье участников эксперимента, чтобы результат получился более чистым. Например, выясняли, нет ли у генетической склонности к деменции, не курят ли испытуемые, как часто занимаются спортом и не имеют ли хронических заболеваний вроде диабета.
Главным маркером, который анализировали исследователи, было прогрессирование атрофии или сжатия мозга (потери нейронов) в течение двух лет. Это основной показатель снижения когнитивных функций и развития деменции. Атрофию мозга измеряли с помощью МРТ.
Женщины против мужчин
После двухлетних наблюдений выяснилось, что меньше всего с возрастом сокращался мозг у женщин, которые придерживались традиционной японской диеты. То есть они сохраняли когнитивные способности на довольно высоком уровне, без потери качества функций. А вот у мужчин диета на мозг никак не повлияла — не важно, ели они водоросли, бургеры или овсянку.
«Причиной может быть биологическое различие мужчин и женщин, — комментируют свои выводы исследователи. — Некоторые питательные вещества, например магний и растительные эстрогены, которые мы получаем из рыбы, грибов и бобовых, оказывают более сильное защитное действие на женский мозг».
Еще одной вероятной причиной ученые назвали то, что мужчины курят чаще, чем женщины. А эта привычка может свести на нет всю пользу правильного питания. Мужчины в рамках исследования также чаще отклонялись от традиционной японской диеты: ели больше углеводистой лапши, пили больше крепкого алкоголя, чем женщины. Оба эти фактора могут способствовать уменьшению размера мозга.
Ученые отмечают, что традиционные японские продукты в целом богаты витаминами, полифенолами, насыщенными жирными кислотами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Именно это и помогает мозгу и нейронам работать максимально эффективно.