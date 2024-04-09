Нельзя детям!

Аспирин категорически нельзя давать детям до 12 лет, потому что он может вызвать острое токсическое жировое перерождение печени и развитие синдрома Рейе с летальностью до 50%.

К слову, даже обычный парацетамол может вызвать у детей острый некроз печени, если принимать его в течение нескольких дней. Ни в коем случае не должно быть бесконтрольного приема анальгетиков.