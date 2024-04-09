Любой человек, почувствовав жар или боль, глотает таблетку самого обычного обезболивающего, а то и две-три. Не задумываясь, даем мы эти лекарства и детям, и пожилым родителям. Но нестероидные противовоспалительные (НПВП) вроде аспирина, ибупрофена, диклофенака, нимесулида, которые раз в жизни точно принимал каждый человек, могут быть смертельно опасными.
Обезболивающие и жаропонижающие можно купить в любой аптеке, часто назначают их и врачи — от стоматолога до травматолога. Но важно знать, что НПВП обладают рядом очень опасных побочных действий и бесконтрольный их прием можно назвать «драматичной страницей современной медицины», предупреждает главный внештатный гастроэнтеролог комитета по здравоохранению Петербурга Юрий Успенский.
Профессор рассказал «Доктору Питеру» об этой актуальной проблеме.
Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист, гастроэнтеролог комитета по здравоохранению Петербурга, заведующий кафедрой факультетской терапии им. проф. Вальдмана СПбГПМУЛичный сайт
Как удар по хрусталю
Практически 50-70% пожилых людей страдают от остеоартрозов — дегенеративных изменений в суставах. Проблема в том, что наш опорно-двигательный аппарат, который не изменился за последние десятки тысяч лет, не рассчитан на прямохождение и долголетие. А мы сейчас живем гораздо дольше, чем наши предки, из-за того что нам не приходится много и тяжело физически трудиться.
Обычно пациенты, испытывающие боль в суставах (как правило, пожилые), нуждаются в постоянном приеме анальгетиков — нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Но именно у них риски, связанные с развитием побочных эффектов от этих лекарств, максимальны. Они растут в геометрической прогрессии после 70−75 лет.
У пожилого человека в том числе происходит возрастная инволюция, атрофизация слизистой оболочки желудка. Она становится тонкой, будто хрустальной, и поэтому прием нестероидного противовоспалительного препарата может напоминать удар молотком по этой хрустальной поверхности.
Убийственный коктейль
Есть и еще один важный момент. Пожилые люди часто полиморбидны: у них может быть сразу несколько болезней. И, к сожалению, не всегда разные врачи — гематолог, невролог, кардиолог — корректируют терапию с учетом других назначений. Порой они даже не глядят в записи коллеги-смежника. В результате возможна ситуация совершенно фатальная, когда одному и тому же пациенту назначается аспирин и еще несколько других анальгетиков сразу. В итоге получается убийственный коктейль, и риск развития фатального кровотечения, даже смерти, очень высок.
Другие опасности
Да, однократный прием анальгетика не вызовет тяжелых побочных эффектов, если только речь идет не про 100-летнюю бабушку — и такие случаи описаны. Из-за истончения слизистой желудка уже при первом-втором приеме «обезбола» у такой пациентки может развиться желудочно-кишечное кровотечение. Его опасность в том, что, в отличие, например, от язвенной болезни, оно возникает без боли на фоне полного здоровья. В этом и есть основной риск.
Из-за бесконтрольного приема НПВП также:
увеличиваются риски эрозий и язв пищевода;
могут поражаться тонкая и толстая кишка — развивается энтеропатия с потерей белка. Это синдром, при котором белки крови чрезмерно теряются через желудочно-кишечный тракт;
развиваются медикаментозные поражения печени, особенно при длительном приеме.
Нельзя детям!
Аспирин категорически нельзя давать детям до 12 лет, потому что он может вызвать острое токсическое жировое перерождение печени и развитие синдрома Рейе с летальностью до 50%.
К слову, даже обычный парацетамол может вызвать у детей острый некроз печени, если принимать его в течение нескольких дней. Ни в коем случае не должно быть бесконтрольного приема анальгетиков.
Защищенный аспирин
Есть мнение, что если аспирин помещен в специальную энтеросолюбильную оболочку — покрыт веществом, благодаря которому растворяется только в кишечнике, то тогда он безопасен. Но это не совсем так. Ведь в конечном итоге оболочка растворится, препарат всосется и так или иначе негативные эффекты — поражение желудка, желудочные эрозии, язвы, кровотечения — все равно могут случиться. Поэтому те, кто входит в группу риска, не должны успокаивать себя тем, что они принимают защищенный аспирин. Это достаточно рискованное поведение, которое необходимо контролировать и обязательно назначать соответствующую защитную терапию.
Опасная дружба
Для профилактики осложнений от НПВП и особенно аспирина при длительном приеме важна диагностика инфекции Helicobacter Pylori. Потому что хеликобактер и НПВП прекрасно «дружат» — это такая нехорошая компания. Они совместно поражают слизистую оболочку желудка. Так что при выявлении H. pylori должна в обязательном порядке проводиться эрадикация — уничтожение этой бактерии.
Селективные препараты и терапия прикрытия
Как же снизить риски от НПВП? Тут есть несколько путей, они хорошо известны. Первый — это назначение селективных нестероидных противовоспалительных препаратов. Они хорошо снимают жар и боль и при этом минимально повреждают желудок. Но и здесь есть подводные камни, потому что они хоть и уменьшают желудочные и кишечные риски, но при этом увеличивают сердечно-сосудистые. Об этом тоже надо помнить, особенно пациентам с болезнями сердца.
При назначении таблеток от боли и жара важно смотреть на конкретного пациента и взвешивать все риски. Если речь про молодого человека без сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, то стоит выбрать высокоселективный препарат, тогда желудок будет защищен. Если же объект терапии — пожилой человек, то стоит подумать — может, лучше подойдут препараты неселективные, но под прикрытием блокаторов водородно-калиевой помпы. Это фермент, выполняющий важнейшую роль при секреции соляной кислоты в желудке. Но бесконтрольного приема НВПВ для них быть не может.
Если есть необходимость
Если есть необходимость приема НПВП, нужно стараться, чтобы эти препараты не назначались с гормонами, антикоагулянтами и другими препаратами, которые влияют на реологию крови (ее течение и деформацию. — Прим. ред.). Если же приема не избежать, то при долгом применении нестероидные противовоспалительные препараты нужно назначать такому пациенту параллельно с мощными подавителями желудочно-кислотной продукции.
Все те исследования, которые были проведены за последние десятилетия, показали, что именно кислотно-супрессивная терапия обеспечивает минимизацию рисков развития эрозивно-язвенных поражений желудка и пищевода. Сколько человек принимает НПВП, столько он должен пить и антисекреторные препараты, лучше всего — блокаторы водородно-калиевой помпы.
Считаю, что оптимально было бы законодательно решить вопрос о рецептурном отпуске в аптеках нестероидных препаратов. Ведь прием неадекватных доз или не тех видов препаратов вызывает тяжелые фатальные последствия — те же смерти от желудочных кровотечений. Их можно было легко предотвратить.
В любом случае для пациентов, которые принимают НПВП, всегда нужно грамотное разъяснение, как надо соблюдать осторожность, если такой препарат необходим.