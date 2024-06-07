Уход за лицом по-даосски: что делают китаянки, чтобы в 50 лет выглядеть на 25

Даосы настаивают на идее о том, что залог здоровья и молодости — в навыке активного расслабления мышц. Помните идею Лао Цзи: «Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, а когда оно сухо и жестко, оно умирает»? Поэтому в основе омоложения тела лежит создание расслабления и гибкости.
Как эта идея воплощается на уровне омоложения лица? Разбираемся со специалистом по даосской медицине.
Врач, специалист по китайской даосской медицине, основательница Школы оздоравливающих практик Wu Ming DaoWu Ming Dao
Первый этап расслабления
Даосы считают, что с возрастом мы накапливаем напряжение, поэтому важно двигаться в противоположном направлении — расслаблять мышцы, которые хотят напрячься и застыть в этом положении.
«Напряженные мышцы пережимают маленькие сосуды, проходящие в тканях, ухудшают микроциркуляцию, а значит, и обновление тканей, плюс снижается отток лимфы, которая осуществляет выведение отходов жизнедеятельности клеток», — объясняет врач Анна Владимирова.
Чтобы все процессы циркуляции шли активнее, начинать расслабление необходимо с плечевого пояса и шеи. Например, одна из наиболее важных активных точек, отвечающих за нормальную циркуляцию крови в тканях лица, — это первый шейный позвонок.
«Через эту зону происходит отток крови от головы. Соответственно, если здесь есть напряжение, кровь будет оттекать медленнее, обновление клеток — замедляться, тургор — падать. В общем, будет запускаться весь комплекс „мероприятий“, проявляющихся во внешнем виде как старение», — поясняет эксперт.
Для того чтобы шея была гибкой и расслабленной, а область первого шейного позвонка — раскрытой и свободной, в даосской традиции существует практика цигуна для позвоночника — Синг Шен Джуанг (Синьшень).
«В идеале этот комплекс упражнений надо выполнять от начала до конца (он занимает 15 минут), но мы с вами освоим только упражнение на первый шейный, чтобы оценить эффективность этой практики для омоложения лица», — говорит Анна Владимирова.
Упражнение «Шея журавля»
Сядьте на стул без опоры на спинку, спина прямая, макушка стремится вверх, руки лежат на коленях. А теперь представьте, как будто кто-то очень нежно взял вас за подбородок, и увлекает голову вперед. Область первого шейного (точка, на которой голова кивает) закрывается. Задайте себе вопрос: как я могу сделать это движение более расслабленным, что я могу «отпустить» — расслабить челюсть, глаза, лоб.
Движение вниз: представьте, что напротив вас стена и вы как будто проглаживаете ее носом. Область первого шейного еще чуть сильнее сжимается.
Теперь отпустите вращение головы вперед, голова повисает, первый шейный позвонок раскрывается. «Повисните» за седьмой шейный (основание шеи) и задайте себе вопрос «Как я могу почувствовать голову чуть тяжелее?» — чтобы еще глубже расслабить шею и область первого шейного.
Финальное движение: шея «прорастает» снизу вверх, позвонок за позвонком. Голова всплывает наверх. Задача — на подъеме сохранить то расслабление шеи и первого шейного, которое было в повисании.
«Это не такая уж простая задача, поэтому не требуйте от тела немедленного выполнения: в цигуне для поиска нового качества расслабления принято с телом „договариваться“. Вы просите тело выполнить движение как-то по-новому, через расслабление, даете ему время найти это движение и наблюдаете, как это происходит», — поясняет врач.
Активные точки для расслабления
Второй этап омолаживающих процедур — самомассаж по точкам, которые отвечают за расслабление основных мышц лица, которые особенно любят напрягаться.
Для расслабления мышц челюсти, отчасти даже шеи и первого шейного — точка на уголке скулы. Двигайтесь пальцами вдоль скуловой кости от носа, найдите уголок скулы и чуть надавите на эту область указательным и средним пальцем. Удерживайте их на точке несколько секунд и отмечайте, как какие мышцы расслабляются под этим воздействием.
Точно так же, деликатно, положите указательный, средний и безымянный пальцы на область рядом с козелком уха. Отметьте, как расслабляются мышцы челюсти — наиболее напряженные мышцы лица.
Те же три пальца расположите вдоль бровей: указательный и безымянный по концам бровей, средний — в центре. Подержите несколько секунд, чтобы запустить расслабление мышц лба.
Массаж гуаша
Скребок гуаша можно найти в косметичке практически каждой китайской женщины, и цель массажа гуаша по даосской системе будет точно такой же — расслабление мышц. Движения должны быть достаточно легкими и расслабляющими по массажным линиям, и начинать необходимо с шеи.
Плюс в даосской традиции считается, что у нас есть энергия ци, которая циркулирует по телу и обновляет ткани: в молодости она течет вверх, а к старости, наоборот, вниз. Соответственно, все движения скребком должны быть направлены снизу вверх, чтобы помочь энергии течь в заданном направлении. В частности, шею необходимо массировать снизу вверх, помогая течению энергии.
Последователи даосских традиций считают, что цигуна, воздействия на точки (которых на самом деле, конечно, значительно больше, и в зависимости от задач можно подбирать те или иные комбинации точечного массажа), и массажа гуаша достаточно, чтобы достичь отличного омолаживающего эффекта лица. Главное, что эта практика должна стать привычкой и выполняться регулярно.