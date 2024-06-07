Уход за лицом по-даосски: что делают китаянки, чтобы в 50 лет выглядеть на 25

Сядьте на стул без опоры на спинку, спина прямая, макушка стремится вверх, руки лежат на коленях. А теперь представьте, как будто кто-то очень нежно взял вас за подбородок, и увлекает голову вперед. Область первого шейного (точка, на которой голова кивает) закрывается. Задайте себе вопрос: как я могу сделать это движение более расслабленным, что я могу «отпустить» — расслабить челюсть, глаза, лоб.

Движение вниз: представьте, что напротив вас стена и вы как будто проглаживаете ее носом. Область первого шейного еще чуть сильнее сжимается.

Теперь отпустите вращение головы вперед, голова повисает, первый шейный позвонок раскрывается. «Повисните» за седьмой шейный (основание шеи) и задайте себе вопрос «Как я могу почувствовать голову чуть тяжелее?» — чтобы еще глубже расслабить шею и область первого шейного.