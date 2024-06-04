Ловушка манипулятора: с помощью этого трюка вами управляют, а вы и не догадываетесь

Втираются в доверие и пользуются этим. По словам психолога, больше всего манипуляторов находится рядом с нами: это наши друзья, родные, любимые люди. Такая близость даем им возможность воспользоваться доверием и диктовать свои условия.

Заставляют чувствовать виноватыми и «искупать вину». Манипуляторы делают своих жертв причиной всего плохого, а потом разрешают себе проявить власть над вами.

Постепенно нарушают границы, вторгаясь все дальше. Этот процесс настолько медленный, что вы даже не заметите, как манипулятор окажется рядом. Стоит вам только попросить не вмешиваться в какие-то вопросы, как тут же вы получите серьезный отпор от манипулятора, который тут же обвинит вас в нелояльности и неуважении.