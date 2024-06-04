Ловушка манипулятора: с помощью этого трюка вами управляют, а вы и не догадываетесь

Исследователи из Нью-Йоркского университета (США) решили выяснить, как наш мозг интерпретирует значение отрицательных прилагательных. По словам авторов работы, предыдущие исследования показывают: отрицательные фразы обрабатываются медленнее и с большим количеством ошибок, чем их утвердительные аналоги. Даже новейшие нейронные сети не всегда чувствительны к восприятию фраз, содержащих отрицание. И это заставляет многих ученых задумываться, как же в языковых моделях работает отрицание.
Исследование, результаты которого были
Авторы из США провели серию экспериментов с участием 78 человек. Как пишет Neuroscience News, в одном из них добровольцам предложили прочитать на экране монитора утвердительные и отрицательные прилагательные — «хороший/плохой», «нехороший/неплохой», «счастливый/грустный», «несчастный/негрустный» и так далее. Они должны были оценить их значение по шкале от одного до десяти — от «очень плохо» до «очень хорошо».
Выяснилось, что ответы с отрицательными прилагательными заняли у участников больше времени, чем с утвердительными. Причем вариантов значения у отрицательных прилагательных тоже оказалось больше. Отслеживание курсоров испытуемых показало, что люди медленнее обрабатывают их, сначала понимая, что они утвердительные, а затем меняют их на противоположное значение. Второй эксперимент, в котором фиксировалась электрическая активность мозга участников, тоже подтвердил замедление реакции на обработке отрицательных прилагательных.
Как отмечают исследователи, процесс обработки языка намного сложнее, чем просто понимание суммы отдельных слов.
Как понять, что вами манипулируют: четыре верных признака
Как ранее рассказывала психолог Джейми Кэннон, самый эффективный способ защитить себя от манипуляторов — это избегать любого общения и взаимодействия с такими людьми. Однако бывают случаи, когда это невозможно в силу разных причин. Поэтому важно знать о их тактике, чтобы вовремя распознать, что вами манипулируют.
Джейми Кэннон назвала четыре наиболее распространенные тактики.
Втираются в доверие и пользуются этим. По словам психолога, больше всего манипуляторов находится рядом с нами: это наши друзья, родные, любимые люди. Такая близость даем им возможность воспользоваться доверием и диктовать свои условия.
Заставляют чувствовать виноватыми и «искупать вину». Манипуляторы делают своих жертв причиной всего плохого, а потом разрешают себе проявить власть над вами.
Постепенно нарушают границы, вторгаясь все дальше. Этот процесс настолько медленный, что вы даже не заметите, как манипулятор окажется рядом. Стоит вам только попросить не вмешиваться в какие-то вопросы, как тут же вы получите серьезный отпор от манипулятора, который тут же обвинит вас в нелояльности и неуважении.
Обесценивают ваши переживания и успехи. Это еще называют газлайтингом. Манипуляторы стараются убедить своих жертв, что они слишком чувствительны или раздувают из мухи слона, в итоге те начинают согласовывать свое восприятие с восприятием обидчика.
С помощью каких фраз нарциссы могут манипулировать вами во время ссоры? О шести из них читайте ЗДЕСЬ.