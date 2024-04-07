Красные флаги: 6 фраз, с помощью которых нарциссы манипулируют вами во время ссоры

Вряд ли хоть одному здоровому ментально человеку нравится вступать в конфликты и ругаться. Ссора всегда определенный стресс и целый букет негативных эмоций, это и гнев, и стыд, и печаль.
При этом не зря говорят, что люди нередко раскрывают себя именно в процессе ругани. Человек может долго притворяться хорошим и добрым, но иногда именно во время выяснения отношений он открывает свое истинное лицо.
В некоторых случаях по стратегии поведения во время конфликта вы можете вычислить нарцисса. Психотерапевт Манахил Риаза назвал фразы, которые выдадут человека с этим расстройством личности.
Важно!
У каждого из нас есть недостатки, и иногда любой человек может проявить нарциссические черты вроде эгоцентризма или отсутствия эмпатии. Так что вряд ли вы сможете уверенно и четко диагностировать расстройство личности по одной ссоре. Однако, если вы заметили один из красных флагов, есть повод задуматься.
«Ты слишком остро реагируешь»
Нарциссы склонны игнорировать или обесценивать ваши чувства из-за собственной неспособности взять ответственность за свое поведение. Если кто-то пытается сказать вам, что вы слишком эмоциональны, то вполне возможно, что вами пытаются ловко манипулировать.
«Я не злюсь, ты злишься»
Люди с нарциссическим расстройством личности на бессознательном уровне используют в качестве защиты проекции. То есть они отрекаются от собственных чувств, пытаясь убедить себя и окружающих, что эмоции принадлежат оппоненту.
Именно поэтому нарцисс может накричать на вас и затем заявить, что это именно вы накричали на него первым. На самом деле такому человеку очень стыдно — настолько, что он просто неспособен признаться в своих настоящих чувствах.
«Все меня обвиняют, и ты туда же»
Нарциссы часто считают себя жертвами из-за глубоко укоренившегося чувства вины. Они искренне убеждены: окружающие притесняют и обижают их, относятся дурно без всяких причин.
Поэтому нарциссы часто говорят вещи в духе «Опять я во всем виноват». Однако эта фраза — всего лишь манипуляция, чтобы добиться внимания и контроля.
«Если бы ты любил меня, ты бы сделал это»
С помощью такой манипуляции нарцисс пытается заставить вас отступить и получить контроль над ситуацией. По сути, это шантаж: или ты доказываешь свою любовь и делаешь то, что я хочу, или я обвиню тебя в том, что ты никогда не испытывал ко мне теплых чувств.
«Ты должен был знать, что я расстроен»
Вроде бы все знают, что читать мысли не может ни один человек на Земле, однако нарциссы уверены в обратном. Более того, они ожидают, что вы буквально сможете предвосхитить их эмоции, и очень расстраиваются, когда этого не происходит.
Много воды и мало смысла
Еще один излюбленный прием нарциссов — попытка отвлечь вас от сути конфликта с помощью длинных фраз и «лирических отступлений». Если вы ссоритесь с человеком, а он внезапно начинает говорить пафосные речи о вселенной и смысле жизни — возможно, вам пудрят мозги. В конце вы даже забудете, из-за чего изначально ругались, пишет издание