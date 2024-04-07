Красные флаги: 6 фраз, с помощью которых нарциссы манипулируют вами во время ссоры

С помощью такой манипуляции нарцисс пытается заставить вас отступить и получить контроль над ситуацией. По сути, это шантаж: или ты доказываешь свою любовь и делаешь то, что я хочу, или я обвиню тебя в том, что ты никогда не испытывал ко мне теплых чувств.