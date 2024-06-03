Как ведут себя кошки незадолго до смерти: 7 тревожных признаков, о которых важно знать

Кошка хочет спрятаться. Это древний инстинкт, от которого никуда не деться. Больное или умирающее животное старается спрятаться, чтобы защититься от хищников. Питомец будет искать максимально укромные места, куда сложно залезть и тем более сложно его оттуда достать.

Становится очень ласковой. Животное вдруг стало ходить за вами по пятам, постоянно искать контакта и буквально одолевать своим вниманием. Эксперты предполагают, что таким образом кошка ищет поддержки, в какой-то степени даже утешения и сострадания.

Занимает неудобные позы. Здесь важна внимательность хозяина: вы должны обратить внимание на то, что животное как-то странно сидит или лежит, раньше оно так никогда не делало. Это связано с тем, что кошка становится очень слабой и уже не может полностью себя контролировать. В этот период важно обустроить для питомца максимально уютный домик и оградить от любых раздражающих факторов.