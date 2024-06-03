Как ведут себя кошки незадолго до смерти: 7 тревожных признаков, о которых важно знать

Домашние кошки в среднем живут около 15 лет. За это время питомец становится настоящим членом семьи, о нем заботятся и беспокоятся, искренне любят и всегда стараются помочь, если вдруг случилась беда. Бывают кошки, которые доживают до 20 лет и даже больше — на это влияют генетика, питание, образ жизни, окружающая среда и наличие различных заболеваний.
Ученые уже доказали, что кошки, как и большинство животных, могут предчувствовать свою скорую кончину. В это время у них в организме происходят определенные изменения, заставляя животное менять стратегию поведения. Становится другим и внешний вид питомца, внимательный хозяин обязательно обратит на это внимание.
Изменения в поведении
Кошка хочет спрятаться. Это древний инстинкт, от которого никуда не деться. Больное или умирающее животное старается спрятаться, чтобы защититься от хищников. Питомец будет искать максимально укромные места, куда сложно залезть и тем более сложно его оттуда достать.
Становится очень ласковой. Животное вдруг стало ходить за вами по пятам, постоянно искать контакта и буквально одолевать своим вниманием. Эксперты предполагают, что таким образом кошка ищет поддержки, в какой-то степени даже утешения и сострадания.
Занимает неудобные позы. Здесь важна внимательность хозяина: вы должны обратить внимание на то, что животное как-то странно сидит или лежит, раньше оно так никогда не делало. Это связано с тем, что кошка становится очень слабой и уже не может полностью себя контролировать. В этот период важно обустроить для питомца максимально уютный домик и оградить от любых раздражающих факторов.
Отказывается от еды и воды. Так животное пытается уменьшить нагрузку на свой организм, чтобы максимально сберечь силы. За несколько дней до смерти кошка может вообще ничего не есть и даже не пить.
Изменения во внешнем виде
Шерсть становится тусклой и неряшливой, питомцу уже сложно за ней ухаживать.
Глаза часто слезятся.
Взгляд становится безжизненным, характерно немигающим, что свидетельствует о том, что кошка проходит через трудный период.
Появляется специфический запах.
В последние часы жизни кошки уже практически не могут двигаться. У них часто ускоряется дыхание из-за неспособности легких обеспечивать нормальную циркуляцию воздуха. Также животные могут высунуть кончик языка — это свидетельствует о слабости и усталости дыхательных мышц. Взгляд и вовсе становится стеклянным, кошка уже не реагирует на людей и любые раздражители.
В этот период очень важно быть рядом с питомцем. Ему может помочь присутствие любимого хозяина,
Поддержка важна всем
Собаки, как и кошки, понимают, когда их дни сочтены. Они ведут себя очень спокойно, но всегда ищут взглядом любимого хозяина. В этом материале — трогательные истории людей, которые прощались с питомцем, а также экспертное мнение ветеринаров о последних минутах жизни животных.