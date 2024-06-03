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Как ведут себя кошки незадолго до смерти: 7 тревожных признаков, о которых важно знать

Наши питомцы порой уходят из жизни совсем внезапно. Казалось бы, утром все было хорошо, а вечером уже случилась трагедия. На самом деле поведение и внешний вид кошки могут выдать, что ее дни уже сочтены.

3 июня 2024Обсудить
Как ведут себя кошки незадолго до смерти: 7 тревожных признаков, о которых важно знать
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iStockpoto

Домашние кошки в среднем живут около 15 лет. За это время питомец становится настоящим членом семьи, о нем заботятся и беспокоятся, искренне любят и всегда стараются помочь, если вдруг случилась беда. Бывают кошки, которые доживают до 20 лет и даже больше — на это влияют генетика, питание, образ жизни, окружающая среда и наличие различных заболеваний.

Ученые уже доказали, что кошки, как и большинство животных, могут предчувствовать свою скорую кончину. В это время у них в организме происходят определенные изменения, заставляя животное менять стратегию поведения. Становится другим и внешний вид питомца, внимательный хозяин обязательно обратит на это внимание.

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Изменения в поведении

  • Кошка хочет спрятаться. Это древний инстинкт, от которого никуда не деться. Больное или умирающее животное старается спрятаться, чтобы защититься от хищников. Питомец будет искать максимально укромные места, куда сложно залезть и тем более сложно его оттуда достать.

  • Становится очень ласковой. Животное вдруг стало ходить за вами по пятам, постоянно искать контакта и буквально одолевать своим вниманием. Эксперты предполагают, что таким образом кошка ищет поддержки, в какой-то степени даже утешения и сострадания.

  • Занимает неудобные позы. Здесь важна внимательность хозяина: вы должны обратить внимание на то, что животное как-то странно сидит или лежит, раньше оно так никогда не делало. Это связано с тем, что кошка становится очень слабой и уже не может полностью себя контролировать. В этот период важно обустроить для питомца максимально уютный домик и оградить от любых раздражающих факторов.

  • Отказывается от еды и воды. Так животное пытается уменьшить нагрузку на свой организм, чтобы максимально сберечь силы. За несколько дней до смерти кошка может вообще ничего не есть и даже не пить.

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Изменения во внешнем виде

  • Шерсть становится тусклой и неряшливой, питомцу уже сложно за ней ухаживать.

  • Глаза часто слезятся.

  • Взгляд становится безжизненным, характерно немигающим, что свидетельствует о том, что кошка проходит через трудный период.

  • Появляется специфический запах.

В последние часы жизни кошки уже практически не могут двигаться. У них часто ускоряется дыхание из-за неспособности легких обеспечивать нормальную циркуляцию воздуха. Также животные могут высунуть кончик языка — это свидетельствует о слабости и усталости дыхательных мышц. Взгляд и вовсе становится стеклянным, кошка уже не реагирует на людей и любые раздражители.

В этот период очень важно быть рядом с питомцем. Ему может помочь присутствие любимого хозяина, пишет IXBT.life. Достаточно просто посидеть рядом, сказать ласковые слова — все это принесет утешение и покой.

Поддержка важна всем

Собаки, как и кошки, понимают, когда их дни сочтены. Они ведут себя очень спокойно, но всегда ищут взглядом любимого хозяина. В этом материале — трогательные истории людей, которые прощались с питомцем, а также экспертное мнение ветеринаров о последних минутах жизни животных.

Автор текста:Софья Хромова
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