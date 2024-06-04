Соседи будут завистливо поглядывать через забор: 10 цветов, которые стоит посадить в июне

Если вы думаете, что в июне уже поздно заниматься посадками в саду, то вы ошибаетесь. Специалист по садоводству Кэтрин Роу составила список цветочных растений, которые можно сажать и сейчас. По словам эксперта, они будут цвести все лето и даже дольше.
Гайлардия
Род растений семейства астровые. Гайлардия похожа на ромашку, только с огненным окрасом. Она цветет непрерывно в течение всего лета и осени, рано зацветая и поздно отцветая. Гайлардия родом из Северной и Южной Америки. Она устойчива к засухе, а значит, будет прекрасно расти и под палящим солнцем.
«Это растение способно цвести даже на бедных песчаных почвах и адаптируется к различным условиям местности, — говорит Кэтрин Роу. — При хорошо дренированной почве гайлардии мало что нужно. Но чтобы продлить время цветения, поливайте ее в периоды засухи».
Асклепиас
Свое второе название — ваточник — этот необычный цветок получил за пушок, которым покрыты его созревшие семена. Акслепиас очень неприхотлив в уходе, не требует частого полива и готов цвести в любой почве. Более того, этот цветок способен расти на одном месте 10-15 лет.
Однако при работе с ваточником используйте перчатки: его сок, попадая на кожу, вызывает раздражение, которое усиливается на солнце.
Пентас
Эффектный цветок из Африки, который привык расти под ярким солнцем. Цветы его в форме маленьких звездочек собраны в соцветия.
«Пентасы начинают цвести с наступлением летних температур и держатся до самых заморозков, — рассказывает Кэтрин Роу на портале
Эксперт советует выбрать сорт «Баттерфляй», который отличается большим разнообразием расцветок.
«Пентас — лучшие садовые растения, требующие минимального ухода и способные выдержать периоды засухи. На одном растении может вырасти до 20 цветущих гроздей», — говорит Кэтрин.
Бегония
Бегонии — выносливые растения, которые растут в тропиках и субтропиках Африки, Азии и Америки. Они прекрасно себя чувствуют в теплых условиях, непрерывно цветут до заморозков, а после отлично переносят зимовку в помещении.
Для солнечных клумб эксперт советует выбирать бронзоволистные сорта бегонии, для тенистых мест — бегонию «Рекс» или «Крылья ангела».
Эрингиум плоский
Он же синеголовник. Необычные садовые цветки-колючки добавят яркие акценты в ваш цветник. Эрингиум — выносливое растение, и июньская посадка ему вполне подходит. Это растение лучше всего цветет на ярком солнце, на песчаных или суглинистых почвах. Чем больше солнца, тем лучше для цветка.
«Обратите внимание на выносливый сорт Blue Glitter с голубыми цветами на серебристых стеблях», — советует садовый эксперт.
Вербена
Вербена может похвастаться продолжительным периодом цветения и идеально подходит для посадки в конце весны и в начале лета. У вербены большая цветовая палитра — от нежного персикового до иссиня-фиолетового, поэтому она отлично дополнит множество других посадок в саду.
«Этот цветок переносит яркое солнце и периоды засухи, но все-таки для лучшего цветения стоит поливать вербену регулярно. Сорт Homestead Purple — отличный выбор многолетней вербены для жаркого и влажного климата», — советует эксперт.
А чтобы вербена лучше росла, ее стоит периодически подрезать.
Меламподиум
Он же масляная маргаритка. Однолетник из семейства астровых с ярко-желтыми цветками и бархатистой листвой насыщенного зеленого цвета.
«Плодовитые меламподиумы цветут непрерывно все лето. Они любят солнце и не требуют особого ухода, не нуждаются в обрезке — это одно из самых простых в выращивании однолетних растений. А после укоренения меламподиум устойчив к засухе», — говорит Кэтрин Роу.
Ангелония
Красочные цветочные колосья синего, фиолетового, розового и белого цветов. Ангелония хорошо переносит жару и засуху, не требует обрезки. В регионах с повышенной влажностью выбирайте сорта «Архангел» и «Серена»: они устойчивы к грибковой гнили.
Гомфрена
Гомфрены фиолетового окраса можно спутать с клевером, но это два разных цветка. Кроме того, гомфрены бывают розового, красного, оранжевого и белого цвета. Кстати, флористы часто используют их для оформления букетов из сухоцветов.
«Этот цветок прекрасно растет на солнце и хорошо дренированных почвах. Он выдерживает жару, засуху и влажность, а в мягком климате может и перезимовать», — говорит садовый эксперт.
Если ищете высокие цветы, выбирайте гомфрены сорта «Фейерверк», они вытягиваются в высоту до метра и выше.
Платикодон
Другое название растения — ширококолокольчик. Однако, в отличие от обычного колокольчика, платикодон имеет более крупные и раскрытые цветки, напоминающие пятиконечную звезду.
«При посадке в июне высаживайте рассаду платикодона, хотя этот цветок легко и быстро вырастает и из семян. Платикодоны — морозостойкие многолетники, которые лучше всего растут на богатых органическими веществами, хорошо дренированных почвах, но переносят и менее плодородный грунт. Они не требуют особого ухода и хорошо себя чувствуют на ярком солнце в прохладном климате, а в жарком южном климате предпочитают тенистые места», — говорит садовый эксперт.