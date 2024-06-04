Соседи будут завистливо поглядывать через забор: 10 цветов, которые стоит посадить в июне

«При посадке в июне высаживайте рассаду платикодона, хотя этот цветок легко и быстро вырастает и из семян. Платикодоны — морозостойкие многолетники, которые лучше всего растут на богатых органическими веществами, хорошо дренированных почвах, но переносят и менее плодородный грунт . Они не требуют особого ухода и хорошо себя чувствуют на ярком солнце в прохладном климате, а в жарком южном климате предпочитают тенистые места», — говорит садовый эксперт.