Большинство женщин перед началом менструации страдают от неприятных ощущений: в животе появляется тяжесть, могут беспокоить головные боли, слабость. Кроме того, резко возникает тяга к сладкому или соленому, настроение меняется как по щелчку пальцев. Всему виной ПМС — состояние, которое возникает за 2-10 дней до начала менструации. Сами месячные тоже могут быть неприятными, поэтому приходится пить обезболивающие и стараться как можно больше отдыхать.
Любые проблемы с циклом стоит обсуждать с гинекологом. В некоторых случаях и вовсе нужно как можно скорее обратиться к врачу.
По словам Екатерины Волковой, некоторые сбои в цикле могут быть опасны: они указывают на ряд патологий, требующих лечения.
Вот список тревожных симптомов.
Цикл длится меньше 25 дней. В этом случае возможны дефицит гормона прогестерона, перименопауза или доминирование эстрогенов.
Цикл больше нормы — 35 дней и более. Вероятно, организму не хватает прогестерона. Также возможны истощение яичников, образование фолликулярной кисты или же у вас нет овуляции.
Менструации длятся больше 7 дней. Такое встречается при полипах эндометрия, миомах, гиперплазии эндометрия, воспалениях, эндометриозе.
У вас нетипичный ПМС. В этом случае задолго до начала месячных (больше чем за 10 дней) появляются озноб, тревога, упадок сил. Это может быть дефицит эстрогенов и прогестерона, истощение надпочечников, перименопауза. Еще одна причина — сильный стресс.
Вы используете больше 5 прокладок в день. Слишком обильные менструации тоже не есть хорошо. В этом случае гинеколог может диагностировать эндометриоз и другие патологии эндометрия, а также растущие миомы, доминирование эстрогенов, дефицит прогестерона или перименопаузу.
За день до менструации появляется боль. В ряде случаев это нормально. Однако стоит исключить миому матки, эндометриоз, эндометрит, кисты яичников.
Вы пьете много обезболивающего. Иногда без него не обойтись, но больше трех таблеток в день — это уже перебор. В этом случае стоит обратиться к врачу и в первую очередь исключить эндометриоз.
В любом случае не стоит заранее паниковать. Постарайтесь как можно скорее записаться на осмотр к гинекологу, чтобы не откладывать проблему и избежать возможных осложнений.
Вероятно, врач назначит УЗИ и МРТ малого таза (их лучше делать в начале цикла, до десятого дня). Также специалист может отправить вас на анализы, чтобы у него сложилась полная картина.
В любом случае каждой женщине нужно посещать гинеколога раз в полгода, даже если ее ничто не беспокоит. Это отличная профилактика опасных заболеваний, которые могут не заявлять о себе годами. О том, как правильно подготовиться к осмотру, читайте ЗДЕСЬ.