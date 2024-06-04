Цикл длится меньше 25 дней. В этом случае возможны дефицит гормона прогестерона, перименопауза или доминирование эстрогенов.

Цикл больше нормы — 35 дней и более. Вероятно, организму не хватает прогестерона. Также возможны истощение яичников, образование фолликулярной кисты или же у вас нет овуляции.

Менструации длятся больше 7 дней. Такое встречается при полипах эндометрия, миомах, гиперплазии эндометрия, воспалениях, эндометриозе.

У вас нетипичный ПМС. В этом случае задолго до начала месячных (больше чем за 10 дней) появляются озноб, тревога, упадок сил. Это может быть дефицит эстрогенов и прогестерона, истощение надпочечников, перименопауза. Еще одна причина — сильный стресс.

Вы используете больше 5 прокладок в день. Слишком обильные менструации тоже не есть хорошо. В этом случае гинеколог может диагностировать эндометриоз и другие патологии эндометрия, а также растущие миомы, доминирование эстрогенов, дефицит прогестерона или перименопаузу.

За день до менструации появляется боль. В ряде случаев это нормально. Однако стоит исключить миому матки, эндометриоз, эндометрит, кисты яичников.