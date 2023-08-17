Не надо так: 6 ошибок, которые мы совершаем перед визитом к гинекологу

Прием некоторых препаратов лучше прекратить за сутки до визита к врачу. К ним относятся вагинальные препараты, например свечи, кремы, в том числе контрацептивные (для защиты от нежелательной беременности). Они могут исказить результат мазка. Чтобы этого не произошло, за сутки до осмотра от них лучше отказаться.