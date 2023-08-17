Не надо так: 6 ошибок, которые мы совершаем перед визитом к гинекологу

Поход к гинекологу — это всегда немного волнительная процедура, особенно если вы не знаете врача или вас беспокоит весьма деликатная проблема. Доктору важно, чтобы между ним и пациентом сложились доверительные отношения, только так прием будет проходить легко и без лишнего стресса.
В любом случае каждой женщине нужно посещать гинеколога раз в полгода, даже если ее ничего не беспокоит. Это отличная профилактика опасных заболеваний, которые могут не заявлять о себе годами.
«Сразу отмечу: если у вас появились сильные боли, нетипичные выделения, кровотечение, то вы идете к врачу-гинекологу срочно. Возможно, ситуация экстренная, времени ждать и готовиться у вас совсем нет», — предупреждает Евгения Назимова.
Если же мы говорим про плановый осмотр, то к нему все же стоит подготовиться. Это осмотр врача, необходимые мазки и анализы — все манипуляции, которые необходимы, чтобы вы были здоровы.
Вот правила, которые нужно соблюдать.
Не планируйте визит к гинекологу в дни менструации
Это некоторым может показаться очевидным, но до сих пор гинекологи сталкиваются с такими случаями.
«Забор мазков при наличии менструального кровотечения в ряде случаев вообще невозможен, или же их результаты будут менее точными», — говорит врач.
Не принимайте лекарства
Прием некоторых препаратов лучше прекратить за сутки до визита к врачу. К ним относятся вагинальные препараты, например свечи, кремы, в том числе контрацептивные (для защиты от нежелательной беременности). Они могут исказить результат мазка. Чтобы этого не произошло, за сутки до осмотра от них лучше отказаться.
«Если вагинальные средства содержат антибиотики (вы проходите какое-либо лечение), то сначала необходимо его закончить. В ряде случаев придется даже подождать какое-то время после, прежде чем сдавать мазки. Но об этом вам должен сказать тот врач, который назначил препараты», — добавляет гинеколог.
На сутки откажитесь от интимной жизни
Это также может повлиять на результаты мазков. Не всегда, но перестраховаться все же стоит.
Объясните партнеру, что отказ от близости за сутки — это нормальная практика, ничего необычного в ней нет.
Не делайте «промывание»
Во влагалище должна быть естественная микрофлора, не нужно пытаться оттуда все вымыть.
«Ни в коем случае нельзя спринцеваться, то есть проводить промывание влагалища различными растворами, тем более антисептическими. Впрочем, спринцеваться нельзя вообще никогда, это абсолютно ненужная и даже вредная процедура, которую, к сожалению, некоторые женщины по сей день продолжают практиковать», — говорит Евгения Назимова.
Не делайте эпиляцию
Некоторые женщины уверены, что перед походом к гинекологу нужно обязательно сделать эпиляцию в зоне бикини. На самом деле это совсем необязательно, тут уже индивидуальное дело каждого, от осмотра врача оно точно никак не зависит.
«Если вы обычно этого не делаете или не успеваете сделать эпиляцию перед приемом гинеколога, в этом нет ничего страшного. Для осмотра и взятия мазков наличие волос в интимной зоне не помеха. И вообще, удалять волосы или не удалять — это личное дело каждой женщины», — поясняет гинеколог.
Не считайте дни цикла перед УЗИ
Есть еще одно частое заблуждение: УЗИ малого таза нужно делать исключительно на 5-7 день цикла. Это тоже неверно.
«Если мы хотим выявить какую-то конкретную патологию, то в каждом случае подходящие для исследования дни цикла будут различаться. А если вы просто идете на плановое УЗИ, то его, в принципе, можно делать абсолютно в любой день цикла», — говорит Евгения Назимова.
Не забывайте про плановые осмотры. И даже если какое-то условие не выполнено, а вы записаны, то все равно сходите к врачу. Заботьтесь о своем здоровье!