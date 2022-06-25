Гинеколог Дьяченко объяснила, как распознать кисту яичников, и когда без операции не обойтись

- Киста представляет собой капсулу, наполненную жидкостью, которая локализуется в тканях органа. По мере того, как объем жидкости в кисте постепенно увеличивается, она растет в размерах, — рассказала Дарья Дьяченко в своем телеграм-канале.

Доктор назвала 6 самых частых типов кисты яичника:

1. Фолликулярная

Такая киста образуется в области неразорвавшегося фолликула и развивается непосредственно в тканях органа. Со временем может рассосаться самостоятельно, но требует наблюдения врача.

2. Параовариальная

Это образование формируется из надъяичниковых придатков, при этом ткани парного органа не затрагиваются. Особенность таких кист в том, что они могут достигать огромных размеров.

3. Эндометриоидная

Такое кистозное образование «произрастает» при эндометриозе из тканей слизистой матки (эндометрия) и заполняется кровянистым секретом.

4. Муцинозная

Такое новообразование — одно из самых опасных, потому что с высокой вероятностью может переродиться в рак . Оно часто имеет несколько полостей (камер) и заполнено муцином — вязкой жидкостью, похожей на слизь.

5. Дермоидная

Эта киста относится к врожденным патологиям.

6. Киста желтого тела

Она схожа с фолликулярной кистой, но формируется из желтого тела фолликула. Как правило, она достигает небольших размеров и может рассасываться самостоятельно.