Гинеколог Дьяченко объяснила, как распознать кисту яичников, и когда без операции не обойтись

По словам акушера-гинеколога Дарьи Дьяченко, кисты яичников выявляют у женщин нередко. Эти образования бывают разных типов, причем некоторые могут проходить сами собой — без какого-то лечения.
- Киста представляет собой капсулу, наполненную жидкостью, которая локализуется в тканях органа. По мере того, как объем жидкости в кисте постепенно увеличивается, она растет в размерах, — рассказала Дарья Дьяченко в своем телеграм-канале.
Доктор назвала 6 самых частых типов кисты яичника:
1. Фолликулярная
Такая киста образуется в области неразорвавшегося фолликула и развивается непосредственно в тканях органа. Со временем может рассосаться самостоятельно, но требует наблюдения врача.
2. Параовариальная
Это образование формируется из надъяичниковых придатков, при этом ткани парного органа не затрагиваются. Особенность таких кист в том, что они могут достигать огромных размеров.
3. Эндометриоидная
Такое кистозное образование «произрастает» при эндометриозе из тканей слизистой матки (эндометрия) и заполняется кровянистым секретом.
4. Муцинозная
Такое новообразование — одно из самых опасных, потому что с высокой вероятностью может переродиться в рак. Оно часто имеет несколько полостей (камер) и заполнено муцином — вязкой жидкостью, похожей на слизь.
5. Дермоидная
Эта киста относится к врожденным патологиям.
6. Киста желтого тела
Она схожа с фолликулярной кистой, но формируется из желтого тела фолликула. Как правило, она достигает небольших размеров и может рассасываться самостоятельно.
Как распознать кисту
Обычно кисту выявляют случайно — на плановом приеме акушера-гинеколога или во время обследования. Но есть некоторые признаки, по которым можно заподозрить проблемы и в ближайшее время показаться своему лечащему врачу.
5 симптомов кисты яичника:
боли внизу живота,
беспричинное увеличение или асимметрия нижней части живота, ощущение сдавленности,
нарушения менструального цикла,
запоры,
нарушения мочеиспускания.
Когда можно обойтись без операции, а когда — нет
Кисту яичника не всегда обязательно надо лечить. Но в любом случае, если такое образование уже обнаружили, женщине надо регулярно посещать врача и наблюдаться. В некоторых случаях без курса терапии или операции не обойтись.
- Все кисты размером от 2 сантиметров требуют постоянного наблюдения и лечения. Но если киста достигает размеров 8 сантиметров и более, при этом нет тенденции к ее уменьшению, планируется хирургическое удаление, — уточняет Дарья Дьяченко.
Как правило, лечение фолликулярной, параовариальной кист и кисты желтого тела сводится к назначению лекарств — со временем они могут рассосаться. При остальных образованиях может потребоваться помощь хирурга.
Операция требуется в следующих случаях:
киста слишком большая, сдавливают другие органы, нарушая их функционирование;
есть риск перерождения ее в злокачественную опухоль;
нет положительной динамики от консервативного лечения в течение 3 месяцев;
киста стремительно растет в размерах.
Тест на рак
Как ранее рассказывала Татьяна Галунова, заведующая отделением лабораторной диагностики НМИЦ онкологии им. Петрова, есть только три достаточно специфичных и чувствительных онкомаркера, которые могут указать на рак задолго до появления клинических симптомов. Два из них — комплекс СА-125 (углеводный антиген 125) и НЕ4 (человеческий эпидидимальный секреторный протеин 4) — используются для расчета индекса ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) у женщин, по которому оценивают риск развития рака яичников.
По словам специалиста НМИЦ в Песочном, значительный выход за пределы референсных значений этих онкомаркеров с большой долей вероятности может указывать на развитие опухоли, но все равно не дает 100-процентную гарантию, что рак точно есть. В любом случае потребуются другие исследования, которые подтвердят или опровергнут подозрение.
Кстати
Ранее акушер-гинеколог, маммолог медицинской клиники НАКФФ Иван Бокин называл 20 женских болезней, которые может «вылечить» менопауза.
По словам специалиста, к таким болезням относятся и доброкачественные кисты яичников. Если их обнаружили у женщины в репродуктивном возрасте, в менопаузу они обычно регрессируют и уходят. Другое дело, если новые образования яичников возникают уже после ее наступления — считается, что в этом случае они не могут быть чисто доброкачественными, поэтому женщине обязательно надо пройти обследование у онколога.