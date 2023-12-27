Тепло ли тебе, девица? Врач рассказал о четырех способах быстро согреться даже в лютый мороз

И мы сейчас, конечно, не про популярный народный метод с алкоголем. Как не раз объясняли врачи, спиртное хоть и позволяет быстро почувствовать тепло на холодной улице, но это ощущение так же быстро проходит. Причем становится только хуже: сосуды расширяются, теплоотдача увеличивается, человек еще больше замерзает. Есть другие способы, которые реально работают.
Как рассказал Илья Тарасов, инструктор ЛФК отделения медицинской реабилитации Мариинской больницы, главный враг холода в нашем случае — это хорошее кровообращение. Чтобы его улучшить, перед походом на улицу можно сделать небольшую разминку — например, как перед силовой тренировкой. Это могут быть наклоны, махи руками и ногами, приседания.
Врач, инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Городской Мариинской больницы
«Улучшенная циркуляция крови делает человека менее восприимчивым к холоду. Но помните, главное — не вспотеть. Иначе все усилия будут напрасны, вы просто-напросто можете заболеть», — предупредил Илья Тарасов.
А что делать, если вы уже на улице и замерзли? Специалист посоветовал четыре простых способа.
Если вы замерзли, а идти еще далеко, начинайте идти быстрее, а дышать, наоборот, медленнее. Это поможет вам сохранить тепло.
Дышите как спортсмен. Делайте вдох через нос, а выдох — через рот.
Если у вас замерзли руки или ноги, помните: тепло там, где бежит кровь. Чтобы усилить кровообращение, начинайте работать кистями рук во всех суставах — сжимайте пальцы, поработайте лучезапястными суставами. То же самое повторите для ног.
Если согреться не получилось, можно воспользоваться таким дыхательным упражнением. Делайте медленный вдох через нос, и потом выдох в три коротких этапа. Это упражнение помогает насытить кровь кислородом, а также ускорить циркуляцию крови в дыхательных мышцах.
К слову
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