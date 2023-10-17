Ортопед Семиченков объяснил, что делать, если защемило седалищный нерв

«В случае если домашние мероприятия не помогают, придется прибегнуть к медикаментозным способам, — признает Павел Семиченков. — Для этих целей используют обезболивающие противовоспалительные препараты, миорелаксанты, витамины группы В, а также физиотерапию. Важный момент: в случае отсутствия позитивного результата фармакологическая схема лечения не должна использоваться более семи дней . То есть, если данные препараты не помогают, нужно дополнительно консультироваться с лечащим врачом и искать другие способы справиться с недугом».