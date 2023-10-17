Ортопед Семиченков объяснил, что делать, если защемило седалищный нерв

Постоянные боли в спине, проблемы с походкой, а в запущенных случаях — потеря трудоспособности из-за болевого синдрома и отказа ног. И это еще не полный перечень последствий защемления седалищного нерва.
Как правильно бороться с этой коварной болезнью и своевременно предупредить развитие осложнений, мы попросили рассказать Павла Семиченкова, ортопеда, травматолога, эксперта по лечению вальгуса и осанки.
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Седалищный нерв: где находится
«Защемление седалищного нерва — это на самом деле разговорный вариант диагноза. В современной медицине существует четкая формулировка — люмбалгия или люмбоишиалгия, — объяснил «Доктору Питеру» врач-ортопед Павел Семиченков. — Проявляется болезнь, когда возникает боль по ходу иннервации седалищного нерва — самого крупного нерва нижней половины человеческого тела.
Он формируется на уровне четвертого-пятого поясничных позвонков и первого, второго и третьего крестцовых позвонков. Нервные корешки объединяются в общий седалищный нерв, проходят через область таза и выходят на бедро. Седалищный нерв отвечает за чувствительность и работу мышц ягодичной области, области бедра, голени и стопы».
Симптомы защемления
«При защемлении седалищного нерва у человека могут возникать боли различного характера, — продолжает врач-ортопед. — Чаще всего это болевые ощущения в области поясницы, ягодиц, бедра, коленного сустава, голени и стопы. Примечательно, что они могут сопровождаться потерей чувствительности в некоторых участках ног, покалыванием и ощущением бегающих мурашек».
Возможно также выключение мышц, стабилизирующих тазобедренные и коленные суставы, а также стоп — c развитием признаков внутрисуставной патологии.
«В частности, при хронической проблеме с седалищным нервом со временем могут возникать нестабильность коленного сустава с развитием артроза, артроз тазобедренного сустава, деформация стопы, — рассказывает Павел Семиченков. — Такие последствия вполне закономерны, так как все системы нашего организма тесно связаны между собой. Нарушение определенных функций нервов рано или поздно неизбежно приведет к сбоям в работе опорно-двигательного аппарата.
Из-за проблемы с седалищным нервом нарушается работа мышц-стабилизаторов, что в результате сказывается на функциях ног. В результате появляется хромота, постоянный болевой синдром, изменяется походка. Со временем хромота может привести к искривлению позвоночника и другим нарушениям. Пациент во время ходьбы может спотыкаться, постоянно подворачивать ногу. Как следствие — значительное ухудшение качества жизни и возникновение хронических заболеваний».
Три причины возникновения недуга
Остеохондроз позвоночника.
Эта патология возникает из-за возрастных изменений дисков позвоночника, чрезмерных физический нагрузок, механических травм (ушибов, ударов, падений, неудачных инъекций). В результате в позвоночнике активируются процессы разрушения костных и хрящевых структур, возникают так называемые протрузии и позвоночные грыжи. Выпячиваясь из позвоночных дисков, они сдавливают и блокируют нервные корешки, что приводит к нарушению передачи нервного сигнала из спинного мозга в мышцы ног. Из-за механического конфликта протрузий и грыж с нервными корешками возникают болевые ощущения, а также потеря различных двигательных функций.
Сколиоз и различные перекосы таза.
Седалищный нерв проходит ряд узких мест. Из-за различный патологий вроде сколиоза и перекоса таза седалищный нерв может ущемляться в местах анатомических сужений. Как следствие, возникают болевые ощущения на уровне ягодиц, бедра, голени, коленного сустава и стопы.
Ослабление мышц из-за сидячего образа жизни, избыточного веса, беременности.
Нетренированность и отсутствие тонуса в мышцах приводят к перекосам, нарушению стабильности таза и ног. Это вторично вызывает сдавливание нервных корешков и защемлению седалищного нерва.
Защемление седалищного нерва: лечение
«Многие пытаются снимать боль в спине таблетками, растираниями, компрессами. Но на самом деле главное правило при возникновении болей в пояснице — отказ от самолечения, — рекомендует ортопед Павел Семиченков. — При выраженных болях в поясничном отделе и ногах необходимо обязательно обратиться к неврологу или ортопеду с целью постановки точного диагноза. Чаще всего помогает МРТ (магнитно-резонансная томография)».
Первая помощь
Необходимо обеспечить полный покой. Обязательно надо отказаться от физического труда и взять больничный лист. Длительность острого приступа составляет от одной до трех недель.
Можно использовать тепло: ткани из шерсти, банные процедуры и теплые ванны. Вопреки существующему мифу, большинству пациентов тепловые процедуры приносят существенное облегчение. Тепло противопоказано только при гнойном воспалении.
В случае если тепло не помогает, альтернативное воздействие — холод.
Можно попробовать ментоловую мазь.
Неплохой эффект дает аппликатор Кузнецова на пояснично-крестцовую область или массаж при помощи игольчатого мячика. Это поможет снять боль.
Очень хорошо помогает кинезиотейпирование поясничной области.
«Опираясь на свою практику, осмелюсь утверждать, что более чем у половины пациентов именно эта методика помогла снять болевой синдром без таблеток и уколов. Но для этого придется обратиться к специалисту», — говорит эксперт.
«В случае если домашние мероприятия не помогают, придется прибегнуть к медикаментозным способам, — признает Павел Семиченков. — Для этих целей используют обезболивающие противовоспалительные препараты, миорелаксанты, витамины группы В, а также физиотерапию. Важный момент: в случае отсутствия позитивного результата фармакологическая схема лечения не должна использоваться более семи дней. То есть, если данные препараты не помогают, нужно дополнительно консультироваться с лечащим врачом и искать другие способы справиться с недугом».