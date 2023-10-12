Почему женщины после сорока быстро набирают вес: объясняет гинеколог

Другой важный для поддержания веса гормон — лептин. Он позволяет контролировать аппетит и чувство насыщения. Уровень лептинов связан с эстрогенами: не хватает одних гормонов — возникают проблемы и с другими. Так и появляется неутолимый голод без заметных причин. В итоге человек переедает и сам того не замечает.