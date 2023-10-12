Почему женщины после сорока быстро набирают вес: объясняет гинеколог

В молодости многие могут похвастаться «ведьминым метаболизмом». Про таких еще говорят «не в коня корм». Однако с возрастом поддерживать здоровый вес становится все сложнее даже таким дамам.
Почему после сорока лет многие женщины стремительно набирают вес? И можно ли исправить ситуацию? На эти вопросы в своем
Как отмечает специалист, набор веса в пременопаузе происходит по целому комплексу причин. Этот период жизни в принципе многим дается непросто, что мешает поддерживать фигуру в норме. Кроме того, организм меняется, и те законы, которые позволяли раньше поддерживать себя в форме, просто перестают работать.
Чтобы хоть немного контролировать ситуацию, важно понимать, что происходит с вашим телом. В репродуктивном возрасте тело активно вырабатывает эстрогены, которые делают ткани нашего организма более чувствительными к инсулину — гормону, ответственному за переработку сахара.
А когда эстрогенов становится слишком мало, клетки уже не могут нормально усвоить сахар. В итоге в крови подскакивает уровень глюкозы. В попытке хоть как-то исправить ситуацию наше тело экстренно перерабатывает сахар в жиры. Так и появляются лишние килограммы.
Другой важный для поддержания веса гормон — лептин. Он позволяет контролировать аппетит и чувство насыщения. Уровень лептинов связан с эстрогенами: не хватает одних гормонов — возникают проблемы и с другими. Так и появляется неутолимый голод без заметных причин. В итоге человек переедает и сам того не замечает.
Как подчеркивает специалист, в это время можно считать физиологической нормой прибавку в весе 6-7 кг.
Зачем это вообще нужно? В этот период жизни каждой женщины запускается механизм, который должен компенсировать недостаток женских половых гормонов. Жировая ткань, по сути, берется выполнять часть работы яичников, которые уже не могут в прежних дозах вырабатывать эстрогены. Жировая прослойка пытается компенсировать дефицит и спасти ситуацию.
Поэтому не нужно паниковать, устраивать голодовки и ругать себя за каждое съеденное пирожное. Механизмы наших внутренних женских часов неизменны. Лучше понять, как именно они работают, тогда сможете мягко и аккуратно исправить ситуацию и вернуть былую форму.
Кстати
Принято считать, что лишний вес создает серьезную угрозу для нашего здоровья. Но может быть так, чтобы тучный человек сохранял хорошее самочувствие? Как выяснили исследователи, такое вполне реально. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.