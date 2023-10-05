Толстушки с отличным здоровьем: у одной из четырех женщин лишний вес не разрушает организм

Ожирение действительно может не лучшим образом влиять на наше здоровье, это доказанный факт. Однако проблема в том, что ИМТ, который привыкли использовать для оценки веса человека, может на самом деле быть не таким уж хорошим инструментом, и об этом врачи и ученые в последние годы говорят все чаще. Например, по этому показателю мускулистые люди могут быть классифицированы как страдающие ожирением: их мышцы более плотные и могут больше весить, пишет издание Daily Mail.