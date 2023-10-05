Толстушки с отличным здоровьем: у одной из четырех женщин лишний вес не разрушает организм

Часто люди худеют исключительно из эстетических соображений: им хочется быть стройными, подтянутыми и без проблем влезать в любые джинсы. Нередко врачи говорят о том, как важно быть худым для собственного здоровья.
Однако, как показало последнее исследование, далеко не всегда тучный человек будет больным. Так, ученые выяснили: более четверти женщин среднего возраста из Великобритании относятся к категории «толстая, но здоровая».
Кроме того, десятая часть мужского населения Британии в возрасте 40-50 лет с ожирением также не страдает ни от одной из болезней, которые принято связывать с лишним весом.
В целом примерно каждый пятый человек, страдающий ожирением, «метаболически здоров», поэтому не болеет диабетом, не страдает от гипертонии или высокого холестерина.
Впрочем, стоит помнить и о тех, кто в эту счастливую статистику не попал. У остальных в среднем врачи диагностируют как минимум две болезни, связанные с ожирением.
Врачи продолжают стоять на своем и советуют даже тем, кто пока не столкнулся с тяжелыми последствиями лишнего веса, заняться своей фигурой, так как они все еще имеют более высокий риск инсульта и болезней сердца.
Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по формуле: масса тела (кг)/рост(м)2.
16 и менее — выраженный дефицит массы тела;
16-18,5 — недостаточная (дефицит) масса тела;
18,5-25 — норма;
25-30 — избыточная масса тела (предожирение);
30-35 — ожирение первой степени;
35-40 — ожирение второй степени;
40 и более — ожирение третьей степени (морбидное).
Ожирение действительно может не лучшим образом влиять на наше здоровье, это доказанный факт. Однако проблема в том, что ИМТ, который привыкли использовать для оценки веса человека, может на самом деле быть не таким уж хорошим инструментом, и об этом врачи и ученые в последние годы говорят все чаще. Например, по этому показателю мускулистые люди могут быть классифицированы как страдающие ожирением: их мышцы более плотные и могут больше весить, пишет издание
В итоге может получиться так, что у профессионального спортсмена и у домоседа с «пивным» животиком одного и того же роста может быть одинаковый ИМТ, хотя очевидно, кто из них будет более здоровым. Кстати, знаменитый «качок» Арнольд Шварценеггер, например, по ИМТ страдает ожирением. А еще этот показатель не работает для беременных женщин.
Кстати
Для нашей страны проблема ожирения не менее актуальна. Как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, сейчас в России от ожирения страдают 3,5 миллиона человек. С 2009 года этот показатель вырос на 36%.
«Ожирение в целом сегодня рассматривается как неинфекционная пандемия XXI века», — цитирует