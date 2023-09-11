Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что лишний вес — это еще и очень дорого? Дело в том, что на переедание мы тратим обычно кругленькие суммы и сами того нередко даже не замечаем. О том, сколько стоит один килограмм жира в нашем теле, можно узнать ЗДЕСЬ.