Чудес не бывает: 5 правил для женщин после 40, которые помогут сохранить вес

С возрастом обмен веществ замедляется, причем абсолютно у всех — как у мужчин, так и у женщин. И это естественный процесс, говорят врачи. Но вот фигура может сильно пострадать, что, конечно, печалит. У женщин скачок в весе может произойти по мере приближения к менопаузе, когда функции яичников начинают угасать и женских половых гормонов становится все меньше.
По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, в периоде менопаузального перехода вес может расти намного быстрее, чем раньше, даже если в питании и образе жизни женщины ничего не меняется.
«Надо просто принять этот факт, не искать волшебной таблетки для похудения, а начать действовать», —
А как действовать? Специалист назвала пять правил, которые помогут женщинам если не похудеть, то хотя бы сохранить свой вес после 40 лет.
1. Не допускайте избытка калорий
Основа — это сбалансированное полноценное питание. Однако важно не допускать избытка калорий. Если съесть больше, чем потратить, питательные вещества неизбежно пойдут в жировое «депо».
Чтобы не заниматься утомительным подсчетом калорий, что может привести к озабоченности питанием, можно просто придерживаться известного «правила тарелки», рекомендованного ВОЗ.
2. Ешьте меньше сладкого
Надо минимизировать употребление быстрых углеводов: сахара и других сладостей с содержанием сахара, белого хлеба и так далее. При сбалансированном питании организм вполне может обойтись без быстрых углеводов.
В то же время не стоит себя полностью лишать сладкого, жесткие ограничения могут только навредить. Речь лишь про снижение количества вкусностей в вашем рационе.
3. Добавьте активности
Например, можно взять за правило каждый день ходить на прогулку хотя бы на 30-40 минут. Или вместо того, чтобы садиться в метро после работы, пройдитесь пару станций пешком или сходите в магазин, а не съездите на машине.
По возможности добавьте также более интенсивную активность: скандинавскую ходьбу, пилатес или что-то еще. Главное — регулярно уделять время этому занятию.
4. Не забывайте пить воду
Важно соблюдать питьевой режим, ведь все обменные процессы в организме проходят в жидкой среде.
5. Высыпайтесь
Достаточный сон в разы снижает уровень стресса и помогает восстановиться. Поэтому старайтесь ложиться спать не позднее 23 часов.
Пять продуктов с фитоэстрогенами, полезных при климаксе
Они не смогут заменить гормональную терапию, если в ней есть необходимость, но помогут поддержать жизненный тонус и красоту женщин в сложный период.
Екатерина Волкова советовала пять продуктов с фитоэстрогенами — растительным аналогом женских половых гормонов. Включайте их чаще в меню.
Кунжутное семя. Оно благотворно влияет на синтез женских половых гормонов.
Семена льна. Чтобы они могли оказать свое целебное действие, их обязательно нужно измельчать, иначе они просто пролетят транзитом.
Соевые бобы. Это кладезь фитоэстрогенов. Если не любите бобовые, можно их иногда заменять соевым молоком.
Грецкие орехи, фисташки, арахис и другие орехи. Они богаты полезными жирами, а также необходимы для построения новых клеток и нормальной усвояемости витаминов А, Д, Е, К.
Красное вино. Конечно, пить его стоит не каждый день и в разумных количествах, тогда оно может принести пользу.