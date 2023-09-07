Чудес не бывает: 5 правил для женщин после 40, которые помогут сохранить вес

С возрастом обмен веществ замедляется, причем абсолютно у всех — как у мужчин, так и у женщин. И это естественный процесс, говорят врачи. Но вот фигура может сильно пострадать, что, конечно, печалит. У женщин скачок в весе может произойти по мере приближения к менопаузе, когда функции яичников начинают угасать и женских половых гормонов становится все меньше.