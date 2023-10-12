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Что не так с психикой у людей, которые живут в беспорядке

Завалы из бумаг на рабочем столе в офисе, дома — завалы из одежды. Даже в телефоне и то беспорядок: куча ненужных приложений, бесполезных файлов. Что это, обычная черта человека или некая патология? Узнали у психолога.

12 октября 2023
как навести порядок, о каких проблемах с психикой говорит беспорядок, популярные методы уборки, магическая уборка, флайледи
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«Патологический чистюля», «помешанный на чистоте» — обычно проблемы с психикой подозревают у людей, склонных к порядку. Конечно, и здесь есть крайности. Например, слишком частое мытье рук — распространенное навязчивое действие у людей с ОКР — обсессивно-компульсивным расстройством. Есть еще понятие рипофобия, когда люди панически избегают любых видов загрязнений, боятся прикасаться к предметам на улице или дома, маниакально одержимы наведением порядка.

А вот грязнуль почему-то диагнозами не награждают. Даже наоборот — восхваляют: Дескать, это не бардак, а творческий беспорядок. Однако и здесь без проблем с психикой не обходится.

Екатерина Булгакова

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения

Когда беспорядок — это норма

«Для каждого есть свое понятие порядка и комфорта, — говорит психолог Екатерина Булгакова. — То, что нам кажется кучей мусора, другому человеку — организацией пространства. Порядок — это про границы и образ мыслей.

Если вы эффективны в захламленной комнате или за заваленным бумагами рабочим столом, привыкли находить вещи и документы с ловкостью фокусника, доставая их из кучи, — вопросов нет.

Когда есть проблемы с психикой

Другое дело, когда вы не можете найти нужное и испытываете дискомфорт в захламленном пространстве. Стоит задуматься, почему это происходит.

«Беспорядок в доме — отражение нашего внутреннего „я“, наших мыслей, желаний, эмоций, целей, — говорит наш эксперт. — Беспорядок может быть отражением непрожитого горя, травмы, возможно, депрессивного состояния. Может говорить о перегруженности и попытке обезопасить себя».

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Бывает так, что человеку некомфортно, неприятно в доме. Тогда он может бессознательно его захламлять.

«Беспорядок в доме может говорить о страхе новизны, о том, что вам сложно расставаться со старыми вещами, — продолжает психолог. — Еще одна причина — страсть к собирательству».

Задумайтесь, хорошо ли, что вещи постепенно вытесняют вас из жилища и оно становится похоже на склад, где трудно наводить порядок.

Как справиться с беспорядком

«Если хотите навести порядок в голове — наведите порядок в квартире. Это работает и наоборот, — советует Екатерина Булгакова. — Отведите хотя бы 15 минут в день для уборки любой домашней зоны. Мне нравится метод „хотспот“ (от английского „горячая точка“. — Прим. ред.). Берете одну корзину и складываете в нее все, что не можете рассортировать. Каждый день по частям разбираете эту корзину. Можно по 5 минут. Если определили место для каждой вещи, соблюдайте это правило. Взяли — положили на место. Чисто не там, где убирают, а там, где не бросают».

По словам эксперта, уборка активизирует мозг и даже поднимает настроение. Но, конечно, при условии, что вы не тратите сутки на разбор шкафов, а потом падаете от бессилия.

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Существует множество систем уборки. Найдите и используйте тот, который подходит вам.

Топ-3 систем уборки

Метод КонМари, или «Магическая уборка» Мари Кондо. Основная мысль — навести порядок один раз и на всю жизнь. Оставить лишь те вещи, которые действительно приносят радость, и организовать их правильное хранение.

«Флай леди». Автор системы Марла Силли предлагает не ждать, пока накопится беспорядок, а уделять уборке по 15 минут в день, исключая выходные дни. Кроме того, по совету Марлы, покупая новую вещь, нужно избавляться от подобной старой.

«Предсмертная уборка» — шведский подход к расхламлению. Главная идея — представить, что все ваши вещи — это то, что останется после вас и кому-то придется с этим разбираться.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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