Что не так с психикой у людей, которые живут в беспорядке

«Если хотите навести порядок в голове — наведите порядок в квартире. Это работает и наоборот, — советует Екатерина Булгакова. — Отведите хотя бы 15 минут в день для уборки любой домашней зоны. Мне нравится метод „хотспот“ (от английского „горячая точка“. — Прим. ред.). Берете одну корзину и складываете в нее все, что не можете рассортировать. Каждый день по частям разбираете эту корзину. Можно по 5 минут. Если определили место для каждой вещи, соблюдайте это правило. Взяли — положили на место. Чисто не там, где убирают, а там, где не бросают».