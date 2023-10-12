Что не так с психикой у людей, которые живут в беспорядке

«Патологический чистюля», «помешанный на чистоте» — обычно проблемы с психикой подозревают у людей, склонных к порядку. Конечно, и здесь есть крайности. Например, слишком частое мытье рук — распространенное навязчивое действие у людей с ОКР — обсессивно-компульсивным расстройством. Есть еще понятие рипофобия, когда люди панически избегают любых видов загрязнений, боятся прикасаться к предметам на улице или дома, маниакально одержимы наведением порядка.
А вот грязнуль почему-то диагнозами не награждают. Даже наоборот — восхваляют: Дескать, это не бардак, а творческий беспорядок. Однако и здесь без проблем с психикой не обходится.
Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения
Когда беспорядок — это норма
«Для каждого есть свое понятие порядка и комфорта, — говорит психолог Екатерина Булгакова. — То, что нам кажется кучей мусора, другому человеку — организацией пространства. Порядок — это про границы и образ мыслей.
Если вы эффективны в захламленной комнате или за заваленным бумагами рабочим столом, привыкли находить вещи и документы с ловкостью фокусника, доставая их из кучи, — вопросов нет.
Когда есть проблемы с психикой
Другое дело, когда вы не можете найти нужное и испытываете дискомфорт в захламленном пространстве. Стоит задуматься, почему это происходит.
«Беспорядок в доме — отражение нашего внутреннего „я“, наших мыслей, желаний, эмоций, целей, — говорит наш эксперт. — Беспорядок может быть отражением непрожитого горя, травмы, возможно, депрессивного состояния. Может говорить о перегруженности и попытке обезопасить себя».
Бывает так, что человеку некомфортно, неприятно в доме. Тогда он может бессознательно его захламлять.
«Беспорядок в доме может говорить о страхе новизны, о том, что вам сложно расставаться со старыми вещами, — продолжает психолог. — Еще одна причина — страсть к собирательству».
Задумайтесь, хорошо ли, что вещи постепенно вытесняют вас из жилища и оно становится похоже на склад, где трудно наводить порядок.
Как справиться с беспорядком
«Если хотите навести порядок в голове — наведите порядок в квартире. Это работает и наоборот, — советует Екатерина Булгакова. — Отведите хотя бы 15 минут в день для уборки любой домашней зоны. Мне нравится метод „хотспот“ (от английского „горячая точка“. — Прим. ред.). Берете одну корзину и складываете в нее все, что не можете рассортировать. Каждый день по частям разбираете эту корзину. Можно по 5 минут. Если определили место для каждой вещи, соблюдайте это правило. Взяли — положили на место. Чисто не там, где убирают, а там, где не бросают».
По словам эксперта, уборка активизирует мозг и даже поднимает настроение. Но, конечно, при условии, что вы не тратите сутки на разбор шкафов, а потом падаете от бессилия.
Существует множество систем уборки. Найдите и используйте тот, который подходит вам.
Топ-3 систем уборки
Метод КонМари, или «Магическая уборка» Мари Кондо. Основная мысль — навести порядок один раз и на всю жизнь. Оставить лишь те вещи, которые действительно приносят радость, и организовать их правильное хранение.
«Флай леди». Автор системы Марла Силли предлагает не ждать, пока накопится беспорядок, а уделять уборке по 15 минут в день, исключая выходные дни. Кроме того, по совету Марлы, покупая новую вещь, нужно избавляться от подобной старой.
«Предсмертная уборка» — шведский подход к расхламлению. Главная идея — представить, что все ваши вещи — это то, что останется после вас и кому-то придется с этим разбираться.