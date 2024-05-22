Не такой уж бесполезный: в Иркутске мальчика спас собственный аппендикс

10-летний мальчик Намзарай из Тывы теперь может похвастаться уникальным органом. Хирурги Иркутской областной детской клинической больницы заменили ребенку пораженный мочеточник червеобразным отростком, который обычно безжалостно удаляют из организма при первых признаках воспаления и считают чуть ли не бесполезным. Оказалось, что это не совсем так. Аппендикс в некоторых случаях очень даже нужен.
Подходит идеально
Намзарай страдал от мочекаменной болезни, в его мочеточнике образовался камень. Врачи удалили его, но после операции у мальчика развились осложнения. Рана разошлась, орган перестал выполнять свои функции. Дренаж, который установили ребенку для отвода мочи, вызывал страдания у Намзарая, да и не решал главную проблему. Естественную работу мочеточника необходимо было восстанавливать. Это возможно только хирургическим путем.
Врачи в Иркутске приняли решение заменить мочеточник другим органом,
Уникальная операция
Для Сибири такая операция считается уникальной. В России центры, где ее выполняют, есть в Москве и Петербурге.
Операцию по замене мочеточника ребенку провел главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. Аппендикс был отсечен от слепой кишки и тут же перемещен в позицию мочеточника. Одним концом аппендикс сшили с лоханкой почки, другим — соединили с остатком органа вблизи мочевого пузыря.
Сейчас у мальчика установлен специальный стент, но уже скоро органы должны полностью восстановить свою работу.
Спустя три дня после операции Намзарай чувствует себя хорошо, он уже переведен из реанимации в палату. Мальчик передвигается самостоятельно, с аппетитом ест, и он очень благодарен врачам.
Нетипичный случай
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о необычном случае в одной из больниц в Ленобласти. Мужчина с сильными приступами боли в животе попал в стационар, но врачи не сразу определили причины его состояния.
Сначала подозревали, что у пациента холецистит, потом делали УЗИ, чтобы проверить состояние органов брюшной полости. В итоге диагностическая лапароскопия подтвердила, что причина — в нетипично расположенном аппендиксе. Он находился под печенью, и именно его воспаление и дало болевой синдром. «Такое расположение затрудняет диагностику аппендицита, симптомы смазаны и не всегда похожи на классические, — объяснили медики. — Пациенты, например, могут жаловаться на боль в области поясницы, которая периодически даже отдает в бедро».