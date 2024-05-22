Не такой уж бесполезный: в Иркутске мальчика спас собственный аппендикс

Сначала подозревали, что у пациента холецистит, потом делали УЗИ, чтобы проверить состояние органов брюшной полости. В итоге диагностическая лапароскопия подтвердила, что причина — в нетипично расположенном аппендиксе. Он находился под печенью, и именно его воспаление и дало болевой синдром. «Такое расположение затрудняет диагностику аппендицита, симптомы смазаны и не всегда похожи на классические, — объяснили медики. — Пациенты, например, могут жаловаться на боль в области поясницы, которая периодически даже отдает в бедро».