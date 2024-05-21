Как вычислить человека с психическим расстройством? Объясняет психолог Лабковский

Если вы стали одержимы идеей найти у себя то или иное расстройство, подумайте, откуда оно взялось. Вы действительно чувствуете, что что-то не так, или вам просто не хватает заботы, любви? Возможно, вам просто одиноко и вы не можете найти человека, с которым можно будет обсудить свои чувства.