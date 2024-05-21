Как вычислить человека с психическим расстройством? Объясняет психолог Лабковский

В последние годы кажется, будто у каждого второго человека есть психическое расстройство. Причем порой люди буквально сами у себя диагностируют серьезные болезни, не вникая особенно в их суть. Возникает ощущение, что иметь СДВГ, биполярное расстройство или депрессию стало модно.
Как в таких обстоятельствах понять, действительно перед тобой человек с психическими проблемами или он просто поддался популярному тренду? Почему людям вообще приходит в голову искать у себя расстройства без визита к специалистам? На этот вопрос в своем телеграм-канале ответил психолог Михаил Лабковский.
Нам просто не хватает любви
Как отмечает специалист, еще несколько десятилетий назад ситуация была совсем другой. Раньше никто не говорил о психических расстройствах, рядовые люди вообще мало что о них знали. И те, кто действительно жил с определенными особенностями, просто игнорировались обществом.
В наши дни психология с каждым днем становится все популярнее. Благодаря этому люди с депрессией, повышенной тревожностью могут получить квалифицированную помощь, заботу, внимание.
И как раз на фоне этих изменений появляются люди, которые думают: «Вот бы и обо мне так заботились». И именно поэтому они начинают придумывать себе самые разные диагнозы.
Другая причина
В некоторых случаях люди находят у себя диагнозы ради корыстной выгоды. Например, женщина может говорить мужу, что у нее депрессия, и на весь день уходить смотреть сериалы. Или человек может сам себе поставить диагноз в надежде, что с него будет меньше спроса на работе.
Что делать
Как понять, действительно ли вы больны или просто поддались моде? Найти реальное заболевание можно только при тщательной диагностике у врача.
Конечно, вы вполне можете заметить у себя признаки той или иной болезни. Однако окончательный вердикт способен вынести только специалист с соответствующим образованием. Никакие тесты и статьи в Интернете не заменят медицинского осмотра.
Если вы стали одержимы идеей найти у себя то или иное расстройство, подумайте, откуда оно взялось. Вы действительно чувствуете, что что-то не так, или вам просто не хватает заботы, любви? Возможно, вам просто одиноко и вы не можете найти человека, с которым можно будет обсудить свои чувства.
Михаил Лабковский подчеркивает: психологам порой приходится тратить много времени и сил для того, чтобы убедить пациентов не заниматься самостигматизацией. Люди любят сами на себя вешать ярлыки и мучиться от этого. Поэтому не стоит терзать себя мыслями из разряда «я ненормальный», «я больной на голову».
Если есть повод для беспокойства, обратитесь за помощью к врачу, а не к статьям в Сети. Настоящие диагнозы нуждаются в терапии — это не «современная дурь» и не влияние моды.