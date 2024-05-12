«Что не так с мужчинами, которые ходят к косметологу?» Отвечает психолог

Настоящие мужики не ходят к косметологам, не делают маникюр и маски — это абсурд. Единственные позволенные им бьюти-средства — это кремы и лосьон после бритья. Так считают многие.
Да, слишком большое внимание к своей внешности мужчины обычно активно порицается. Ведь ему как бы и ни к чему привлекать противоположный пол, а значит, ходить к косметологу, пользоваться уходовой косметикой он не должен. Если занимается этим, значит, бездельник. Но в последнее время тенденции меняются. Почему? И надо ли к этому относиться с подозрением, объясняет психолог.
«В нашем обществе и правда долгое время были сильны социальные стереотипы, разделяющие определенные действия на мужские и женские. Сейчас наблюдается тренд постепенного ослабления патриархальных стереотипов. Все больше мужчин уделяют внимание своей внешности и даже ходят к косметологам», — признает психолог Марианна Тетера. — Не стоит относиться к этому плохо».
Это нормально, и вот почему.
Во-первых, если возникла проблема со здоровьем или желание что-то изменить в себе, каждый адекватный человек действует, а не пускает все на самотек. Он решает вопрос, обращаясь к специалисту, то есть косметологу. Ведь косметолог — это врач. Необходимо воспринимать поход к нему как к любому другому доктору.
Во-вторых, мужчины тоже хотят чувствовать себя более уверенными, нравиться женщинам или избраннице, производить приятное впечатление на людей в рамках своей работы. Уход за собой повышает самооценку и помогает реализоваться в жизни.
В-третьих, факт того, что мужчина уделяет внимание своей внешности, говорит о нем как о человеке, стремящемся к здоровью, психологическому комфорту, улучшению жизни. То есть намерения соответствуют адекватной личности.
«Сама по себе тенденция ослабления стереотипов в плане ухода за собой ведет к уравниванию в некоторых сферах жизни мужчин и женщин, что будет благоприятно сказываться на обществе в целом», — считает психолог Марианна Тетера.
«Равенство — это миф»
Добавим, ранее психолог Сергей Лазарев рассказал, что полное равенство в семье между мужчиной и женщиной — это заблуждение. Его быть не может. По его словам, муж и жена взаимно дополняют друг друга. Как два полушария головного мозга, работающие в своем режиме, но при этом объединенные в одно целое, супруги должны работать в разных режимах и чувствовать себя целым, одной семьей — через любовь, единство, понимание.
Раньше в семьях был ведущий — муж, а подчиненный — жена. Однако меняются не только реалии жизни, но и мышление людей. В современном мире люди должны учиться мыслить диалектически и уметь соединять противоположности. Совершенно нормально, если иногда роль лидера в семье на себя будет брать женщина, иногда — мужчина. Так, когда журавли совершают перелет, самый сильный и выносливый летит во главе клина и ведет за собой всю стаю. Но преодолеть все расстояние таким образом невозможно, поэтому, когда вожак устает, его сменяет другой.
Так и в семье. Если женщина больше сведуща в том вопросе, который мужчине не под силу, она берет за него ответственность, и наоборот. Такой подход позволяет супругам более эффективно распределить семейные роли и в итоге построить гармоничную, крепкую семью.