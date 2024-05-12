«Что не так с мужчинами, которые ходят к косметологу?» Отвечает психолог

Раньше в семьях был ведущий — муж, а подчиненный — жена. Однако меняются не только реалии жизни, но и мышление людей. В современном мире люди должны учиться мыслить диалектически и уметь соединять противоположности. Совершенно нормально, если иногда роль лидера в семье на себя будет брать женщина, иногда — мужчина. Так, когда журавли совершают перелет, самый сильный и выносливый летит во главе клина и ведет за собой всю стаю. Но преодолеть все расстояние таким образом невозможно, поэтому, когда вожак устает, его сменяет другой.