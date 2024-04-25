Сплю только под включенный телевизор: невролог дала совет тем, кто не переносит тишину

«Золотое молоко». Это фактически обычное теплое молоко, в которое надо добавить чайную ложку куркумы. Пить его надо за полчаса-час до сна.

Молоко. В стакан обычного, но обязательно теплого молока можно добавить мед или мускатный орех. Этот совет не подойдет для тех, кто в целом плохо переносит молочные продукты. Также полезным для сна может быть миндальное молоко. Миндаль содержит достаточно много магния, который обладает успокаивающим и расслабляющим действием на нервную систему. Можно просто вечером съесть небольшую горсть миндальных орехов, запив теплым молоком.

Ромашковый чай. Такой чай не только утоляет жажду, но и обладает обезболивающим, успокаивающим и снотворным эффектом. Ромашку можно купить в аптеке, далее завариваете ее как чай и пьете перед сном.

Чай с мятой. Мята обладает успокаивающим эффектом и снимает раздражение. Более того, у нее есть еще антисептическое действие, поэтому вечерний чай с мятой не будет лишним в сезон простуды.

Пустырник. Речь не про настойки, а про отвар на основе пустырника — получается тот же травяной чай с успокаивающим и антидепрессивным эффектом.