Сплю только под включенный телевизор: невролог дала совет тем, кто не переносит тишину

Некоторые люди любят засыпать под работающий фоном телевизор. Это позволяет им расслабиться, задремать, а потом и заснуть. Если такое происходит иногда, ничего страшного в этом нет. Однако многие практикуют такой стиль засыпания годами: включают ТВ, ставят на таймер и только после этого постепенно уходят в царство Морфея.
Однако, несмотря на сонный эффект, врачи все-таки настоятельно рекомендуют отказаться от телевизора в качестве гаджета для лучшего сна. А детям — тем более. И вот почему.
Вместо ТВ включите шум
Врач-невролог, сомнолог Татьяна Стецкая
Нарушение выработки мелатонина — гормона сна. Он отвечает в нашем организме за регулирование цикла «сон — бодрствование». И всему виной — свет, идущий от экрана.
Прерывистый сон. Включенный телевизор может создавать внезапные изменения звука и света, которые прерывают фазы сна.
Снижение качества ночного отдыха. Контент, который вы смотрите или слушаете, может стимулировать мозг, что, наоборот, затрудняет засыпание и делает отдых менее качественным. Из-за этого утром может снижаться концентрация внимания, появляться усталость сразу после сна, раздражительность.
Если сложно засыпать в тишине, врач посоветовала вместо телевизора использовать для сна устройства, которые могут создавать классический белый шум. С помощью колонки, телефона или специального генератора белого шума.
«Они создают равномерный успокаивающий звук, который не вредит центральной нервной системе. Главное — подобрать тот звук, который вам будет приятен. Например, шум дождя, ветра, снежной бури и так далее», — заключила Татьяна Стецкая.
Шесть напитков, которые помогут спать как младенец
Если вам трудно заснуть, помочь могут определенные напитки, которые работают почти как снотворное. О них ранее рассказывал врач-сомнолог профессор Роман Бузунов. По словам специалиста, эти напитки помогают расслабиться, успокоиться и, соответственно, облегчат засыпание и улучшат качество сна.
«Золотое молоко». Это фактически обычное теплое молоко, в которое надо добавить чайную ложку куркумы. Пить его надо за полчаса-час до сна.
Молоко. В стакан обычного, но обязательно теплого молока можно добавить мед или мускатный орех. Этот совет не подойдет для тех, кто в целом плохо переносит молочные продукты. Также полезным для сна может быть миндальное молоко. Миндаль содержит достаточно много магния, который обладает успокаивающим и расслабляющим действием на нервную систему. Можно просто вечером съесть небольшую горсть миндальных орехов, запив теплым молоком.
Ромашковый чай. Такой чай не только утоляет жажду, но и обладает обезболивающим, успокаивающим и снотворным эффектом. Ромашку можно купить в аптеке, далее завариваете ее как чай и пьете перед сном.
Чай с мятой. Мята обладает успокаивающим эффектом и снимает раздражение. Более того, у нее есть еще антисептическое действие, поэтому вечерний чай с мятой не будет лишним в сезон простуды.
Пустырник. Речь не про настойки, а про отвар на основе пустырника — получается тот же травяной чай с успокаивающим и антидепрессивным эффектом.
Вишневый сок. Он обладает успокаивающим, снотворным, противовоспалительным, обезболивающим действием. Лучше всего подойдет настоящий свежеприготовленный вишневый сок, а не магазинный, желательно не менее 400 миллилитров.
Еще об одном действенном способе заснуть за 5 минут от профессора Бузунова можно узнать ЗДЕСЬ.