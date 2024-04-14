Мир меняется. То, что пару столетий назад казалось совершенно естественным, сегодня многими ставится под вопрос. Цели создания семьи и роли в ней в наши дни, пожалуй, разительно отличаются от тех, которым следовали наши прадеды.
Как сегодня должны распределяться роли между мужчиной и женщиной, которые мечтают о счастливой и крепкой семье? Разбираемся вместе с экспертом — психологом, философом и писателем Сергеем Лазаревым.
Психолог, философ, писатель, автор серии книг «Диагностика кармы», «Человек будущего» и «Опыт выживания»Личный сайт
Разный подход
Всем нам знакомо понятие патриархальной модели семьи. В ней муж является главой семьи, а жена беспрекословно ему подчиняется. Супруг защищает семью, обеспечивает ее материально, принимает ответственные решения. Жена же отвечает за воспитание детей, ведение хозяйства и не оспаривает лидерство мужа.
Если посмотреть на современные семьи, можно увидеть совершенно другой подход. В каких-то из них роль лидера на себя берут женщины, в каких-то супруги придерживаются принципов равенства. Можно ли это назвать закономерным этапом развития?
Семья — единый организм
Дело в том, что семья — это живой организм, и, как таковой, она либо развивается, либо деградирует и умирает. Как должна развиваться семья и отношения внутри нее, чтобы разрушение не стало закономерным итогом ее существования?
Вспомним главный закон развития — закон единства и борьбы противоположностей. В рамках семьи муж и жена являются противоположностями. Мужчина и женщина — это два потенциала, разница между которыми дает энергию. Когда мужчина берет на себя женские функции, а женщина уподобляется мужчине, чувства выцветают, энергия снижается, на семью ее уже не хватает.
Есть и другая проблема — отсутствие единства. Если супруги не чувствуют единения, решать общие проблемы для них становится затруднительно. Каждый будет стремиться возвыситься над другим, отстоять свою правоту, и любое решение приведет к победе одной из сторон и подавлению другой. Но если муж и жена укрепляют единство как фундамент своих отношений и настроены преодолевать проблемы вместе, то всегда смогут найти решение, подходящее для обоих, в том числе распределяя роли в своей семье.
Разделение труда
Задачи, стоящие перед семьей, можно условно разделить на два уровня: внешний и внутренний. К внешнему уровню относятся защита семьи, обеспечение ее всем необходимым, регулирование серьезных стратегических вопросов. Традиционно этим занимался мужчина. Женщина, в свою очередь, решает такие внутренние вопросы семьи, как воспитание детей, приготовление пищи, создание уюта. Возникает вполне естественное разделение труда.
Многие задаются вопросом, насколько гармония в семье зависит от женщины. Семья, по сути дела, и есть женщина. Она более гибкая, она стремится к развитию, ее способность меняться и приспосабливаться к новым условиям выше, чем у мужчины. Именно женщина создает атмосферу, в которой ее близкие чувствуют себя счастливыми. Если же она пытается действовать как мужчина и стремится конкурировать с супругом, высока вероятность того, что такая семья распадется.
Возможно ли равенство?
Когда говорят о равенстве между мужчиной и женщиной — это заблуждение. Полное равенство невозможно, поскольку муж и жена взаимно дополняют друг друга. Как два полушария головного мозга, работающие в своем режиме, но при этом объединенные в одно целое, супруги должны работать в разных режимах и чувствовать себя целым, одной семьей — через любовь, единство, понимание.
Раньше в семьях был ведущий — муж и подчиненный — жена. Однако меняются не только реалии жизни, но и мышление людей. В современном мире люди должны учиться мыслить диалектически и уметь соединять противоположности. В соответствии с диалектикой, каждый из супругов должен быть одновременно и лидером, и подчиненным. Как такое возможно?
Попеременное лидерство
Ученые, наблюдая за журавлями, мигрирующими в теплые края, пытались разобраться, как птицам удается преодолевать огромные расстояния. Когда журавли совершают перелет, самый сильный и выносливый летит во главе клина и ведет за собой всю стаю. Но преодолеть все расстояние таким образом невозможно, поэтому, когда вожак устает, его сменяет другой.
Нести бремя лидерства в семье на протяжении всего жизненного пути может оказаться непосильной задачей. Если муж и жена чувствуют единство друг с другом, возникает возможность так называемого попеременного лидерства. Как оно выглядит в обычной жизни?
Временным лидером становится тот из супругов, кто лучше осведомлен в определенном вопросе или обладает необходимыми навыками для решения задачи. Кроме того, каждый из супругов может быть лидером в своей области семейной жизни. Семья будет гармоничной, когда мужчина берет на себя функции, которые ему свойственны, а женщина — функции, к которым она более приспособлена. Как правило, те вопросы, которые требуют развитого стратегического мышления, берет на себя мужчина. Женщина, в свою очередь, лучше справляется с практическими вопросами.
Когда в семье есть единство и есть любовь, тогда супруги легко идут на компромисс и могут уступить друг другу. В этом случае тот, кто более сведущ в каком-то вопросе, берет на себя временное лидерство. Такой подход позволяет супругам более эффективно распределить семейные роли и в итоге построить гармоничную, крепкую семью.