Временным лидером становится тот из супругов, кто лучше осведомлен в определенном вопросе или обладает необходимыми навыками для решения задачи. Кроме того, каждый из супругов может быть лидером в своей области семейной жизни. Семья будет гармоничной, когда мужчина берет на себя функции, которые ему свойственны, а женщина — функции, к которым она более приспособлена. Как правило, те вопросы, которые требуют развитого стратегического мышления, берет на себя мужчина. Женщина, в свою очередь, лучше справляется с практическими вопросами.