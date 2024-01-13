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«Случай разбирали на консилиуме»: врачи в Ленобласти спасли мужчину с нетипичным аппендиксом

Мужчина и не догадывался, что его организм уникален. Узнал об этом он только в больнице, куда обратился с жалобами на боль в боку. Врачи долго не могли поставить диагноз. Оказалось, что аппендикс у пациента расположен нетипично.

13 января 2024
аппендикс
Источник:

iStockphoto

Мужчина обратился за помощью к врачам Кингисеппской больницы в Ленобласти с жалобами на боль в правом боку, под ребрами. Но первоначальный диагноз, который сразу поставили врачи, пришлось отменить. Оказалось, что пациент — особенный.

Не холецистит и не панкреатит

Мужчину с болями в боку сразу же начали лечить от холецистита — воспаления желчного пузыря, назначили лекарства. Медикаментозное лечение облегчило состояние пациента, ему стало немного лучше. Но полностью боль в правом подреберье не прошла.

Результат проведенного мужчине УЗИ тоже был в норме. Исследование органов брюшной полости не выявило никаких изменений и патологий, но пациент все так же страдал от боли, и врачи продолжили поиск ее причины.

«На повторном УЗИ брюшной полости были выявлены признаки острого панкреатита. Пациенту в срочном порядке была выполнена компьютерная томография органов брюшной полости», — рассказали в Комитете по здравоохранению Ленобласти.

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Тревожный симптом

На КТ врачи увидели признаки «свободного газа» в брюшной полости, в пространстве под печенью. Это очень опасный симптом, который может говорить о перфорации полого органа. Врачи-рентгенологи  предположили, что у мужчины аппендицит, но расположенный ретроцекально.

«Такое расположение затрудняет диагностику аппендицита, симптомы смазаны и не всегда похожи на классические, — объяснили медики. — Пациенты, например, могут жаловаться на боль в области поясницы, которая периодически даже отдает в бедро».

«Случай разбирали на консилиуме»: врачи в Ленобласти спасли мужчину с нетипичным аппендиксом

Аппендикс у мужчины расположен нетипично — под печенью

Источник:

https://t.me/komzdravlenobl/

«Случай разбирали на консилиуме»: врачи в Ленобласти спасли мужчину с нетипичным аппендиксом

Аппендикс у мужчины расположен нетипично — под печенью

Источник:

https://t.me/komzdravlenobl/

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Нетипичный аппендикс

Случай необычного пациента медики разбирали на хирургическом консилиуме. С предварительным диагнозом «аппендицит», который предположили ранее, согласились и хирурги.

Было принято решение сделать пациенту диагностическую лапароскопию. Она подтвердила, что аппендикс у мужчины расположен нетипично — под печенью.

«Операция завершилась благополучно, воспалившийся аппендикс был удален. Спустя положенное время мужчина был выписан из больницы», — рассказали врачи, столкнувшиеся со столь необычным пациентом.

Добавим, что атипичное расположение аппендикса встречается у 20% пациентов.

Аппендицит: симптомы 

Основное проявление аппендицита — внезапно возникшая боль в животе. Она появляется резко, чаще ранним утром или ночью, изначально локализована вверху живота, под ложечкой, выше пупка и постепенно «разливается».

Если лечь на правый бок и поджать к животу колени, боль уменьшается, а при ходьбе, кашле, вдохах — усиливается.

Когда резко нажать на подвздошную область пальцами и отпустить — чувствуется резкая боль.

Температура при аппендиците в начальной стадии не превышает 37,5-38, затем может повыситься. Возможно развитие воспаления и на фоне нормальной температуры или волнообразных ее колебаний.

Автор текста:Анна Майская
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