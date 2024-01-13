«Случай разбирали на консилиуме»: врачи в Ленобласти спасли мужчину с нетипичным аппендиксом

Мужчина и не догадывался, что его организм уникален. Узнал об этом он только в больнице, куда обратился с жалобами на боль в боку. Врачи долго не могли поставить диагноз. Оказалось, что аппендикс у пациента расположен нетипично.