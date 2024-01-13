«Случай разбирали на консилиуме»: врачи в Ленобласти спасли мужчину с нетипичным аппендиксом

Мужчина обратился за помощью к врачам Кингисеппской больницы в Ленобласти с жалобами на боль в правом боку, под ребрами. Но первоначальный диагноз, который сразу поставили врачи, пришлось отменить. Оказалось, что пациент — особенный.
Не холецистит и не панкреатит
Мужчину с болями в боку сразу же начали лечить от холецистита — воспаления желчного пузыря, назначили лекарства. Медикаментозное лечение облегчило состояние пациента, ему стало немного лучше. Но полностью боль в правом подреберье не прошла.
Результат проведенного мужчине УЗИ тоже был в норме. Исследование органов брюшной полости не выявило никаких изменений и патологий, но пациент все так же страдал от боли, и врачи продолжили поиск ее причины.
«На повторном УЗИ брюшной полости были выявлены признаки острого панкреатита. Пациенту в срочном порядке была выполнена компьютерная томография органов брюшной полости», —
Тревожный симптом
На КТ врачи увидели признаки «свободного газа» в брюшной полости, в пространстве под печенью. Это очень опасный симптом, который может говорить о перфорации полого органа. Врачи-рентгенологи предположили, что у мужчины аппендицит, но расположенный ретроцекально.
«Такое расположение затрудняет диагностику аппендицита, симптомы смазаны и не всегда похожи на классические, — объяснили медики. — Пациенты, например, могут жаловаться на боль в области поясницы, которая периодически даже отдает в бедро».
Нетипичный аппендикс
Случай необычного пациента медики разбирали на хирургическом консилиуме. С предварительным диагнозом «аппендицит», который предположили ранее, согласились и хирурги.
Было принято решение сделать пациенту диагностическую лапароскопию. Она подтвердила, что аппендикс у мужчины расположен нетипично — под печенью.
«Операция завершилась благополучно, воспалившийся аппендикс был удален. Спустя положенное время мужчина был выписан из больницы», — рассказали врачи, столкнувшиеся со столь необычным пациентом.
Добавим, что атипичное расположение аппендикса встречается у 20% пациентов.
Аппендицит: симптомы
Основное проявление аппендицита — внезапно возникшая боль в животе. Она появляется резко, чаще ранним утром или ночью, изначально локализована вверху живота, под ложечкой, выше пупка и постепенно «разливается».
Если лечь на правый бок и поджать к животу колени, боль уменьшается, а при ходьбе, кашле, вдохах — усиливается.
Когда резко нажать на подвздошную область пальцами и отпустить — чувствуется резкая боль.
Температура при аппендиците в начальной стадии не превышает 37,5-38, затем может повыситься. Возможно развитие воспаления и на фоне нормальной температуры или волнообразных ее колебаний.