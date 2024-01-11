Ветеринар Яцышина объяснила, почему обязательно надо подогревать корм для кошек

Даже самая ленивая и ласковая домашняя кошка все равно остается хищным животным. Залог ее здоровья и хорошего самочувствия — это сбалансированное питание, которое целиком ложится на плечи хозяина. В рационе обязательно должны быть белки, полезные жиры, углеводы и витамины, в противном случае питомец будет болеть и плохо себя чувствовать.
Некоторые предпочитают готовить еду для животного самостоятельно, другие же покупают сбалансированные сухие корма. Чем кормить — это уже ваше решение. Важно подогревать еду перед тем, как положить ее в миску питомцу.
Ветеринарный врач
«Кошки предпочитают свежий корм комнатной температуры, поэтому влажный корм, перед тем как дать его кошке, лучше разогреть. Но не в микроволновке, а на водяной бане», —
Почему важно соблюдать это условие? Здесь в силу вступает природный аспект. Когда кошка добывает себе пищу самостоятельно, то она ловит грызунов и птиц, которых сразу же съедает. Температура тела добычи составляет 37-39 градусов.
Если вы самостоятельно готовите еду для кошки, то желательно, чтобы она тоже была теплой. Следите, чтобы в миске не оказалось костей: животное может подавиться или случайно их проглотить. Кроме того, продукты должны быть с минимальным количеством соли.
Помните, что кошки едят мало, но часто, поэтому порции должны быть маленькими. В доступе у питомца обязательно должна быть свежая вода.
Ветеринарный врач, технолог производства российского корма для животных Karmy
Некоторые продукты категорически нельзя давать кошке, даже если питомец жалобно мяукает и что есть силы трется о ноги.
«Употребление шоколада, лука, томатов или чеснока может спровоцировать тяжелое отравление. Приготовленная еда не менее опасна, ведь там содержатся масло, соль, специи, различные добавки, которые чувствительный желудок кошки не сможет переварить», — рассказывал специалист.
Прежде чем сделать выбор в пользу «натуралки», необходимо узнать о всех сложностях этого типа питания. Главный минус — составление меню. В рационе должны быть субпродукты, мясо, рыба, овощи, крупы и витамины. Если у вас нет времени на тщательное планирование рациона, то лучше все же отдать предпочтение готовым кормам премиум-класса.
И еще один важный нюанс: не давайте одновременно сухой и влажный корм, это может спровоцировать проблемы с пищеварением. Виды кормления можно чередовать, это более безопасно, к тому же внесет разнообразие в меню вашего любимца.