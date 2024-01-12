5 плохих привычек в уборке, с которыми нужно попрощаться уже сегодня

Чаще всего, начиная уборку, мы видим предметы на уровне глаз или ниже, вплоть до пола. И начинаем мы с этого же уровня — это неверно. В первую очередь нужно посмотреть вверх и начать оттуда, постепенно спускаясь вниз, до пола. Это особенно важно, если вы страдаете аллергией на пыль или планируете генеральную уборку очень захламленных помещений.
Дело в том, что в режиме «сверху вниз» пыль падает с потоков и верхних полок на пол, который убирается самым последним. И это не единственная ошибка убирающихся в доме. Подробнее основные проблемы «Доктор Питер» обсудил с экспертом, патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
1. Начинать уборку с пола
Многие люди, когда убираются, изначально моют полы, но это неверная тактика уборки. Первое, с чего нужно начать, — проведение сухой уборки и только потом влажной. И это просто логично, поскольку, начав с мытья полов, затем нужно будет перемывать их еще раз. Во время протирания пыли, разбора шкафов или полок, ящиков, оттуда неизбежно выпадают мусор и пыль, которые затем нужно будет снова убирать с пола.
Поэтому нужно начать уборку с самого верха — карнизов, верхних полок, ламп и так далее, постепенно спускаясь вниз, к полу. Так вы последовательно сметаете пыль и загрязнения от верхних ярусов вниз и завершите уже мытьем пола.
2. Игнорировать перчатки
Зачастую мы используем защитные перчатки при уборке, только если используется особо агрессивная химия. А вот протереть раковину, вымыть полы, пробежаться тряпкой по сантехнике можно и голыми руками, ничего же не будет. Кажется, что сам процесс уборки будет недлительным, поэтому привычные средства для мытья и уборки не успеют навредить коже рук и ногтям.
Это самое большое заблуждение. Даже недлительный контакт с химией сильно вредит рукам, и это может быть как химический ожог, так и контактный дерматит, сильная сухость, ведущая к растрескиванию кожи. Можно использовать любые варианты перчаток, даже самые дешевые, ведь они в любом случае справятся с основной задачей — оградят кожу от контакта с химическими соединениями.
3. Мыть одной губкой всю кухню
Многие используют губку как универсальный предмет на кухне: ей сначала моют посуду, затем — разделочные доски, а после этого протирают столешницы, обеденный стол. Некоторые собирают этой губкой даже мусор и разлитое с пола. И это неправильно! Губка пористая, в ней может скапливаться огромное количество патогенных бактерий, вирусов или грибков, которые затем могут попадать на посуду. А затем этой же губкой опасные микроорганизмы можно разнести по всей кухне, и вместо уборки получится рассадник заразы.
Правильно завести для каждого типа уборки на кухне свои тряпочки, щетки или губки, которые применяют только в определенной зоне и регулярно их менять. Для столешниц и стола отличным решением может стать использование бумажных полотенец или тряпочек из микрофибры. Для мойки должна быть отдельная губка, которая после мытья тщательно просушивается и хранится отдельно от всего. Полы мыть нужно отдельной половой тряпкой.
4. Делать уборку раз в одну или две недели
Нередко мы планируем уборку на определенный день или вечер, а приходя домой усталыми или занимаясь другими делами, откладываем ее на неопределенный срок. Если делать так постоянно, можно серьезно себе навредить. В квартире копится пыль, грязная посуда, белье в корзине ждет стирки, создавая питательную среду для опасных грибков или бактерий, а разбросанные по дому вещи приводят в уныние.
Чтобы не приводить к захламлению квартиры, стоит выделять себе ежедневно около 15-20 минут на текущую уборку. К примеру, один день можно посвятить разбору шкафа, другой — протиранию пыли, третий — стирке, и так далее. Составьте себе простой план на первое время, затем это войдет в привычку.
5. Добавлять средство для стирки на глазок
Многие ленятся отмерять необходимый объем порошка, геля для стирки или кондиционера для белья в стиральную машинку при ее загрузке. Это не самая лучшая идея с точки зрения санитарных правил и использования самой стиральной машины. Инструкции к порошкам и гелям всегда указывают необходимые объемы каждого типа средства с учетом размера барабана и степени загрязнения белья.
Если добавить меньше средства, ничего особо страшного не будет, но вещи могут просто не отстираться. Если же добавить лишнего, на одежде появятся белесые разводы из-за избытка средства. Это приводит к раздражению кожи и провоцирует дерматиты.