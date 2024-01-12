5 плохих привычек в уборке, с которыми нужно попрощаться уже сегодня

Многие люди, когда убираются, изначально моют полы, но это неверная тактика уборки. Первое, с чего нужно начать, — проведение сухой уборки и только потом влажной. И это просто логично, поскольку, начав с мытья полов, затем нужно будет перемывать их еще раз. Во время протирания пыли, разбора шкафов или полок, ящиков, оттуда неизбежно выпадают мусор и пыль, которые затем нужно будет снова убирать с пола.