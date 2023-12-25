Как рассказал Юрий Иванов, заведующий кафедрой хирургии Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, при воспалении аппендикса боль в животе возникает всегда внезапно. Многие представляют себе приступ аппендицита как резкую боль в животе, но на самом деле обычно ее не бывает, вот почему люди часто обращаются к врачу поздно. По словам хирурга, интенсивность боли может сразу быть достаточно сильной, а может нарастать постепенно. Однако облегчение состояния в этом случае лишь ловушка. Через некоторое время боль снова вернется, но уже с риском опасного перитонита (гнойное воспаление брюшины) и вероятностью более тяжелой полостной операции.