Болит внизу живота после еды: гастроэнтеролог Лебедева объяснила, с чем это связано

По словам врача-гастроэнтеролога, эндокринолога Диляры Лебедевой, боли внизу живота после еды могут указывать на синдром раздраженного кишечника (СРК). Это функциональное заболевание толстого кишечника, которое часто связано с проблемами в верхних отделах ЖКТ, нарушением микробиоты, постоянным стрессом и психосоматикой.
Эндокринолог, гастроэнтеролог
Как
Как еще можно заподозрить синдром раздраженного кишечника? Кроме боли в животе бывают и другие симптомы, причем необязательно напрямую связанные с ЖКТ. Гастроэнтеролог назвала 11 возможных проявлений СРК:
изжога;
тошнота;
метеоризм;
запор или диарея, которая чаще проявляется после завтрака;
мигрень;
фибромиалгия (хроническое заболевание, при котором болят мышцы, сухожилия и суставы);
диспареуния (болевые ощущения в области половых органов во время полового акта);
интерстициальный цистит (неинфекционное воспаление мочевого пузыря);
боли в поясничной области;
суставные боли;
нарушения сна.
По словам Диляры Лебедевой, для лечения СРК обычно рекомендуется соблюдать диету LowFodmap (она ограничивает продукты с плохо усваиваемыми углеводами: фруктозой, лактозой, фруктанами, галактанами и полиолами) или Gaps (система питания, специально разработанная для людей с кишечно-психологическим синдромом), повышать физическую активность, развивать стрессоустойчивость, а также бороться с диареей или запорами.
Почему после еды может болеть в верхней части живота, читайте ЗДЕСЬ.
СРК или СИБР?
По симптомам синдром раздраженной кишки (СРК) может быть похож на другое нарушение работы ЖКТ — синдром избыточного бактериального роста (СИБР). Однако важно, что причины у этих состояний отличаются, поэтому выявляются они и лечатся по-разному.
Как отличить одно от другого, ранее рассказывала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.
СРК — хроническое функциональное заболевание кишечника, при котором боль в животе связана с изменением частоты и характера стула. То есть симптомы связаны не с воспалением, а с изменением работы кишечника. Основной симптом — боль в животе, без нее этого синдрома не бывает. Вздутие же часто имеет суточный характер, усиливается к вечеру и более выражено при вариантах с запором.
Причина развития СИБР — чрезмерное увеличение количества нормальных бактерий в тонком кишечнике. Поэтому лечится он антибиотиками, которые как раз уменьшают их количество. Наиболее значимый симптом — вздутие живота, или метеоризм, что напрямую связано с увеличением количества производимых газов. Также могут возникать:
урчание в животе;
боль в животе;
кашицеобразный стул или запоры.