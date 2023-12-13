Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Болит внизу живота после еды: гастроэнтеролог Лебедева объяснила, с чем это связано

После еды хочется чувствовать прилив сил. Но вместо этого появляется боль внизу живота и хочется полежать. Паниковать не стоит, а вот пересмотреть свой рацион — да.

13 декабря 2023
болит внизу живот в верхней части после еды
Источник:

iStockphoto

По словам врача-гастроэнтеролога, эндокринолога Диляры Лебедевой, боли внизу живота после еды могут указывать на синдром раздраженного кишечника (СРК). Это функциональное заболевание толстого кишечника, которое часто связано с проблемами в верхних отделах ЖКТ, нарушением микробиоты, постоянным стрессом и психосоматикой.

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог, гастроэнтеролог

Как уточняет в своем телеграм-канале врач, при СРК боли после еды появляются внизу живота, чаще всего слева. После дефекации или приема спазмолитиков они проходят. К вечеру они, наоборот, могут усиливаться, но ночью обычно снова прекращаются.

Как еще можно заподозрить синдром раздраженного кишечника? Кроме боли в животе бывают и другие симптомы, причем необязательно напрямую связанные с ЖКТ. Гастроэнтеролог назвала 11 возможных проявлений СРК:

  • изжога;

  • тошнота;

  • метеоризм;

  • запор или диарея, которая чаще проявляется после завтрака;

  • мигрень;

  • фибромиалгия (хроническое заболевание, при котором болят мышцы, сухожилия и суставы);

  • диспареуния (болевые ощущения в области половых органов во время полового акта);

  • интерстициальный цистит (неинфекционное воспаление мочевого пузыря);

  • боли в поясничной области;

  • суставные боли;

  • нарушения сна.

По словам Диляры Лебедевой, для лечения СРК обычно рекомендуется соблюдать диету LowFodmap (она ограничивает продукты с плохо усваиваемыми углеводами: фруктозой, лактозой, фруктанами, галактанами и полиолами) или Gaps (система питания, специально разработанная для людей с кишечно-психологическим синдромом), повышать физическую активность, развивать стрессоустойчивость, а также бороться с диареей или запорами.

Почему после еды может болеть в верхней части живота, читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также

СРК или СИБР?

По симптомам синдром раздраженной кишки (СРК) может быть похож на другое нарушение работы ЖКТ — синдром избыточного бактериального роста (СИБР). Однако важно, что причины у этих состояний отличаются, поэтому выявляются они и лечатся по-разному.

Как отличить одно от другого, ранее рассказывала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.

СРК — хроническое функциональное заболевание кишечника, при котором боль в животе связана с изменением частоты и характера стула. То есть симптомы связаны не с воспалением, а с изменением работы кишечника. Основной симптом — боль в животе, без нее этого синдрома не бывает. Вздутие же часто имеет суточный характер, усиливается к вечеру и более выражено при вариантах с запором.

Причина развития СИБР — чрезмерное увеличение количества нормальных бактерий в тонком кишечнике. Поэтому лечится он антибиотиками, которые как раз уменьшают их количество. Наиболее значимый симптом — вздутие живота, или метеоризм, что напрямую связано с увеличением количества производимых газов. Также могут возникать:

  • урчание в животе;

  • боль в животе;

  • кашицеобразный стул или запоры.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Гастроэнтерология