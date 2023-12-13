Болит внизу живота после еды: гастроэнтеролог Лебедева объяснила, с чем это связано

СРК — хроническое функциональное заболевание кишечника , при котором боль в животе связана с изменением частоты и характера стула. То есть симптомы связаны не с воспалением, а с изменением работы кишечника. Основной симптом — боль в животе, без нее этого синдрома не бывает. Вздутие же часто имеет суточный характер, усиливается к вечеру и более выражено при вариантах с запором.