Названа связь воспаления поджелудочной железы с болями в верхней части живота после еды

Проблемы с поджелудочной железой могут долго не давать о себе знать, а в одночасье привести сразу в реанимацию. Чтобы потом не лечить всю жизнь панкреатит, Диляра Лебедева советовала никогда не сочетать за столом жирное, острое и алкоголь.