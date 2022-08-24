Рак поджелудочной железы среди всех онкологических болезней занимает по распространенности шестое место. Эта разновидность опухолей встречается одинаково часто и у мужчин, и у женщин. Заболевание не так легко обнаружить, так как симптомы на начальных стадиях могут быть стерты или вовсе отсутствовать . Большинство из них связаны с тем, что опухоль растет и может давить на желчный пузырь. Поэтому наиболее частым признаком считается желтуха.

- Новообразование прорастает или давит на желчные протоки, — объяснили врачи, почему так происходит.

Есть один симптом, который возникает по ночам, или днем, если вы ложитесь на время отдохнуть. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, при раке поджелудочной железы вы можете чувствовать боль в верхней части живота и спине в положении лежа. Также этот симптом, вероятно, появится, когда вы едите или наклоняетесь вперед.