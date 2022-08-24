Рак поджелудочной железы среди всех онкологических болезней занимает по распространенности шестое место. Эта разновидность опухолей встречается одинаково часто и у мужчин, и у женщин. Заболевание не так легко обнаружить, так как симптомы на начальных стадиях могут быть стерты или вовсе отсутствовать. Большинство из них связаны с тем, что опухоль растет и может давить на желчный пузырь. Поэтому наиболее частым признаком считается желтуха.
- Новообразование прорастает или давит на желчные протоки, — объяснили врачи, почему так происходит.
Есть один симптом, который возникает по ночам, или днем, если вы ложитесь на время отдохнуть. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, при раке поджелудочной железы вы можете чувствовать боль в верхней части живота и спине в положении лежа. Также этот симптом, вероятно, появится, когда вы едите или наклоняетесь вперед.
- Рак тела и хвоста поджелудочной железы может сопровождаться ноющей болью в эпигастрии (верхней центральной части живота, под ребрами — прим. ред.), — уточнили локализацию врачи. — Она может отдавать в поясницу и зависит от положения тела.
- Если вы заметили у себя эти проявления, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить развитие онкологии, или подтвердить и подобрать варианты лечения, — рекомендуют эксперты
В истории с поджелудочной железой огромное значение имеет время. Для 9 из 10 заболевших диагноз закончится летальным исходом в течение пяти лет. Но если обнаружить болезнь на ранней стадии, шансы на выживание возрастают в разы. Поэтому важно знать и о других симптомах, которые могут появиться на ранних стадиях болезни. Чаще всего они касаются нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта.
- Поджелудочная железа отвечает за создание ферментов, которые помогают переваривать пищу, и гормонов, отвечающих за контроль уровня сахара, — говорят врачи. — Поэтому общие симптомы связаны с пищеварением.
Симптомы рака поджелудочной железы
Диарея, запор и другие изменения стула;
вздутие живота;
потеря аппетита или/и потеря веса без причины;
усталость, упадок сил, недостаток энергии;
повышенная температура;
чувство жара или озноб;
желтуха.
- Если у вас пожелтели белки глаз и кожа, диарея держится более семи дней, есть боли в верхней части живота — это повод немедленно попасть на прием к врачу, — говорят медики.
Кто в группе риска по раку поджелудочной железы
Возраст старше 75 лет;
Хронический панкреатит;
Рак поджелудочной железы у близких родственников;
Избыточный вес;
Большое количество красного и переработанного мяса в рационе;
Употребление алкоголя;
Курение.