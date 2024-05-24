Как помочь родственнику с тяжелым диагнозом: 3 рабочих совета от психолога Лабковского

Новость о серьезном диагнозе всегда тяжелое испытание для любого человека. Даже если болезнь можно вылечить, жизнь в любом случае изменится как минимум на время. Принять это бывает довольно непросто.
Тяжело приходится и родным пациента. Бывает очень трудно найти слова поддержки даже для самого близкого человека: кажется, что все не то и не сможет облегчить ему жизнь.
Что же делать, если вы очень хотите помочь своему другу, родственнику или возлюбленному, но не понимаете, как это сделать? На этот вопрос в своем телеграм-канале ответил психолог Михаил Лабковский.
Не мучьте себя и других
Очень важно сразу осознать и принять два момента:
вы способны помочь лишь тем, кто без насилия и принуждений готов принять поддержку;
помогать можно и нужно лишь в той мере, на которую действительно хватит вашего времени, сил и других ресурсов.
По этой причине не забывайте внимательно следить и за собственным состоянием. Если вы будете изматывать себя и постоянно испытывать вину из-за того, что якобы делаете слишком мало, то лучше от этого никому не станет.
Кроме того, подумайте и о своем близком человеке. Ему приходится и так непросто: весь привычный мир рушится и нужно адаптироваться к новым условиям жизни. Стоит ли навязывать ему помощь и заставлять тратить силы на споры и пререкания?
План действий
Учитывая эти факторы, вот что вы действительно можете сделать:
честно признаться, что вы сможете взвалить на свои плечи, а на что ваших сил попросту не хватит;
принять своего близкого человека таким, какой он есть. Даже если вас раздражает его характер, убеждения и упрямое нежелание принимать помощь. Помните, что вы не можете изменить другого взрослого человека;
осознать, что у каждого человека могут быть свои способы справляться и они могут быть совсем не похожи на ваши ожидания. Если близкий не просит о помощи, вполне возможно, она и не нужна.
Гоните стыд и задавайте вопросы
Часто друзья и родные заболевшего чувствуют вину за то, что делают слишком мало или делают все не так, как надо. А сам человек, услышавший страшный диагноз, также может страдать от чувства стыда за свою беспомощность.
Перебарывать это чувство, отмечает Лабковский, может быть очень сложно. Даже здоровые люди тратят очень много сил, чтобы уйти от старых стереотипов и установок. А у того, кто и так проходит лечение, никаких ресурсов на это может и не быть.
Поэтому лучший вариант для вас — поддерживать близкого человека именно так, как он хочет этого. Не пытайтесь переделать его, советует психолог.
Не стесняйтесь прямо спрашивать: «Как я могу помочь тебе? Какая поддержка тебе необходима?»
Главное, не бросайте человека в одиночестве. Пусть он знает, что ему есть на кого опереться. Уже одно это осознание — неплохое подспорье.