Психолог Долгов назвал главное правило гигиены ума: а вы ему следуете?

Негативное отношение к себе до добра не доведет. Если допускать мысли в духе «я тупой и ничего не стою», рано или поздно ваша самооценка упадет ниже плинтуса. А вместе с ней пропадет вера в собственные силы. Такой человек будет вечно страдать от неврозов и не сможет принять себя. В результате жизнь будет видеться в мрачных тонах, а со временем именно такой и станет.