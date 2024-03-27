Психолог Долгов назвал главное правило гигиены ума: а вы ему следуете?

С детства нас учат: хочешь быть здоровым — надо регулярно чистить зубы, принимать душ. Однако психологи предупреждают: гигиена нашего мышления на самом деле важна не меньше, чем гигиена тела.
Психолог Денис Долгов в своем
Клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер, кандидат медицинских наукЛичный сайт
Специалист предупреждает: пренебрежение гигиеной мышления и психики может привести к самым печальным последствиям, оно, как и отсутствие физической гигиены, способно навредить здоровью.
И главное условие, необходимое для гигиены мышления, — безусловная и искренняя любовь к себе. В первую очередь вы сами должны ценить себя просто по факту своего существования, без каких-то причин.
Идеи о том, что «я — последняя буква в алфавите» и что «хороший человек должен всегда сначала думать о других, а только потом о своих интересах», лучше навсегда забыть. Никто на свете не может быть ближе и роднее вам, чем вы сами. Вы у себя такой, без преувеличения, один.
Более того, если вы не сможете полюбить себя, то едва ли справедливо ожидать любви от других. Люди вокруг вас чувствуют, что вы и сами себя не любите, и понимают, что у них тем более не получится это сделать.
Поэтому запретите себе плохо о себе думать. Если для вас нормально постоянно оскорблять и критиковать себя даже по ничтожным поводам, вам явно пора что-то менять в своей жизни.
Откажитесь от привычки постоянно сравнивать свои успехи с достижениями других, особенно если сравнения идут не в вашу пользу. Это не поможет вам добиться своих целей. Помните: любой человек уникален. У каждого из нас есть вещи, которые получаются лучше, а также есть моменты, в которых мы не так хороши.
Негативное отношение к себе до добра не доведет. Если допускать мысли в духе «я тупой и ничего не стою», рано или поздно ваша самооценка упадет ниже плинтуса. А вместе с ней пропадет вера в собственные силы. Такой человек будет вечно страдать от неврозов и не сможет принять себя. В результате жизнь будет видеться в мрачных тонах, а со временем именно такой и станет.
Но что делать тем, кто погряз в негативном отношении к себе и не может понять, как вообще возможно себя полюбить? В некоторых случаях вам может понадобиться помощь психолога.
Кстати
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