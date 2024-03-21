Психолог Лабковский рассказал, как перестать ждать от судьбы подвоха

Представьте: вы действительно упали на свадьбе. Это и правда неприятно — очень хочется, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Однако разлюбите ли вы жениха из-за того, что ваш подол не будет идеально чистым? Станете ли менее крепко и искренне его обнимать? Испортится ли от этого ваш первый танец? Конечно же нет!