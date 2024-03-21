Психолог Лабковский рассказал, как перестать ждать от судьбы подвоха

Как говорил булгаковский Воланд, человек «внезапно смертен». Мы можем пытаться изо всех сил подстелить соломку везде, но все равно рано или поздно столкнемся с неприятными сюрпризами судьбы.
И что же теперь делать — бояться всего на свете или тратить силы на то, чтобы максимально себя обезопасить? На этот вопрос в своем
К нему с подобной проблемой обратилась женщина, которая призналась: она всю жизнь ждет какого-то подвоха. И этот страх очень сильно влияет на ее поведение и привычки. Так, из-за этой особенности она старается выехать в аэропорт за 5-6 часов до вылета. И даже на свадьбу заранее подготовила несколько платьев — на случай, если упадет или испачкает наряд.
Однако психолог подчеркивает: существуют вещи, на которые мы при всем желании не можем повлиять. Лабковский напомнил о «метафоре кирпича»: кирпич не падает на человека намеренно, да и человек вряд ли мог что-то сделать для того, чтобы попасть под кирпич. Так просто сложились обстоятельства, это обычная жизнь.
Даже с самими дальновидными людьми время от времени случаются неожиданные вещи. И что же в таких случаях делать? Сначала можно пожалеть себя и дать волю эмоциям. А потом собраться, прийти в себя, залечить раны и постараться забыть о неприятной ситуации.
Представьте: вы действительно упали на свадьбе. Это и правда неприятно — очень хочется, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Однако разлюбите ли вы жениха из-за того, что ваш подол не будет идеально чистым? Станете ли менее крепко и искренне его обнимать? Испортится ли от этого ваш первый танец? Конечно же нет!
Человек, который постоянно живет под гнетом тревоги, очень устает от постоянного ожидания подставы. Кроме того, ваша тревога может со временем разрастись до вселенских масштабов, потому что невозможно подготовиться абсолютно ко всему.
Поэтому очень важно осознать и принять: никто и никогда не может заранее узнать, свалится ли на него «кирпич». Вы не способны предугадать неожиданные события в вашей жизни и в мире, не способны подготовиться ко всему.
«И вы можете закрыться дома, обложиться защитой, надеть каску, а можете просто свободно жить», — резюмировал Лабковский.
Кстати
Ментальное здоровье тесно связано с физическим, поэтому тревога может буквально убивать вас. Но как перестать думать о плохом, если навязчивые мысли не хотят отступать? Что можно сделать, чтобы привести себя в чувство и собраться? Ответы на эти вопросы есть ЗДЕСЬ.