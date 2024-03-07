Психолог Лабковский объяснил, почему деньги не сделают вас счастливее

Есть популярная шутка: счастье не в деньгах, а в их количестве. Отчасти в этом есть и доля истины: сложновато быть веселым, когда нет средств купить еду и предметы первой необходимости.
Однако, если вы думаете, что для полноценной жизни и внутренней гармонии вам не хватает только денег, возможно, вас ждет неприятный сюрприз. И дело не в том, что за золото не купить любви и дружбы. Подробнее на эту тему в своем телеграм-канале написал психолог Михаил Лабковский.
К сожалению, одни только деньги точно неспособны решить ваши психологические проблемы. Да, трудно спорить с тем, что финансы могут стать ценным инструментом на пути к душевному равновесию: с ними вы ощущаете себя более защищенными, можете позволить себе терапию и качественный отдых. Однако само по себе наличие денег, увы, вас радостнее не сделает.
Более того, если вы думаете, что ваша постоянная тревожность обязательно пройдет, как только вы начнете хорошо зарабатывать, есть риск, что ситуация лучше не станет с любой суммой. Если вы постоянно боитесь увольнения, боитесь остаться без средств к существованию, то проблема на самом деле не в самой работе, а в вашем психологическом состоянии.
Вы можете сменить место работы, однако страхи останутся прежними. В этом случае стоит бросить все силы не на зарабатывание всех денег мира, а на улучшение ментального здоровья. Вполне вероятно, настало время уделить внимание своим обидам, неуверенности и психическим травмам.
В некоторых случаях унять тревогу поможет четкий план. Подумайте над тем, как вы будете себя вести при тех или иных сценариях. В страхе всегда есть элемент неизвестности: мы боимся, когда не знаем, что нас ждет, как реагировать.
Если в вашей жизни может случиться что-то пугающее, попробуйте заранее спланировать свои действия. Например, если боитесь сокращения, просто подумайте о том, что будете делать, если потеряете работу. И если такое действительно произойдет, вы отчасти будете готовы и сможете проще пережить трудные времена.
Главное, помните: человек, который сумел заработать деньги один раз, сумеет сделать это снова. Поэтому не стоит изводить себя тревожными мыслями о работе, подчеркивает Лабковский.
Кстати
Но все это, конечно, не означает, что деньги вообще не важны. В нашем мире, если хочешь правильно питаться и получать хорошую медицинскую помощь, будь готов выложить деньги.
Однако как часто мы слышим о людях, которые вроде бы живут на работе, но получают все равно достаточно скромную зарплату. Почему так происходит и как научиться хорошо зарабатывать? Прочитать несколько советов психолога на этот счет можно ЗДЕСЬ.