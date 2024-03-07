Психолог Лабковский объяснил, почему деньги не сделают вас счастливее

Более того, если вы думаете, что ваша постоянная тревожность обязательно пройдет, как только вы начнете хорошо зарабатывать, есть риск, что ситуация лучше не станет с любой суммой. Если вы постоянно боитесь увольнения, боитесь остаться без средств к существованию, то проблема на самом деле не в самой работе, а в вашем психологическом состоянии.