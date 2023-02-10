Вот какие проблемы мешают вам изменить свое финансовое положение.

Заложенные в нас устои и ограничения. Как часто вы слышали от взрослых с самого детства фразы вроде «деньги — не главное», «не жили богато — нечего и начинать»? Такие формулировки нередко используют в качестве оправдания низкого достатка. На самом деле деньги — и правда, не самое главное в жизни, однако есть вещи, для которых они необходимы. И в этом нет ничего дурного.

Страх. Люди нередко панически боятся что-то менять в своей жизни. Такой страх — это абсолютно нормально. Но при условии, что вы через него перешагиваете и преодолеваете.