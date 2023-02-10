Некоторые люди будто бы живут на работе, а зарабатывают все равно довольно мало. Знакомо? Причин, почему вы не получаете так много денег, как хотели бы, может быть великое множество. Однако ряд из них связан с психологией. Психолог Михаил Лабковский в
По признанию специалиста, он сам в свое время сталкивался с этой проблемой: долгие годы зарабатывал мало, потому что психологические проблемы не давали выстроить здоровые отношения с деньгами. Хорошая новость в том, что эти проблемы возможно решить. Главное — понять: ни обстоятельства, ни другие люди не влияют на уровень вашего заработка. На него влияете вы сами.
Вот какие проблемы мешают вам изменить свое финансовое положение.
Заложенные в нас устои и ограничения. Как часто вы слышали от взрослых с самого детства фразы вроде «деньги — не главное», «не жили богато — нечего и начинать»? Такие формулировки нередко используют в качестве оправдания низкого достатка. На самом деле деньги — и правда, не самое главное в жизни, однако есть вещи, для которых они необходимы. И в этом нет ничего дурного.
Страх. Люди нередко панически боятся что-то менять в своей жизни. Такой страх — это абсолютно нормально. Но при условии, что вы через него перешагиваете и преодолеваете.
Осуждение близких. Возле вас обязательно найдутся желающие высказаться по поводу вашего стремления зарабатывать больше, — и далеко не всегда в положительном ключе. Впрочем, если вас очень сильно беспокоит мнение окружающих, на эту проблему также стоит обратить внимание и проработать. Жить станет гораздо проще, когда вы не будете зависеть от того, что говорят окружающие вас люди.
Кроме того, начать зарабатывать мешает неуверенность в собственных силах. Вам может казаться, что вы вроде бы не сомневаетесь в собственных умениях и навыках, однако в голове все равно будет звучать зловредный голос: «Куда ты лезешь, не высовывайся, у тебя не получится». Важно помнить, что эти мысли приобретенные. Они изначально принадлежат людям, которые в те или иные моменты жизни оказали на вас влияние. Однако от этих мыслей можно и нужно избавиться.