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Психолог Лабковский назвал 3 способа заговорить с незнакомцами и не умереть от страха

Если необходимость сказать даже парочку слов малознакомому человеку вызывает у вас ужас, пора что-то с этим делать.

16 мая 20245
общение
Источник:

iStockphoto

Все мы разные. Одним очень просто находить общий язык с незнакомцами, а других трясет от одной мысли о необходимости позвонить и решить рабочие вопросы.

К сожалению, у вас едва ли получится выстроить свою жизнь так, чтобы вообще никогда не общаться с незнакомыми людьми. Все-таки иногда такие беседы приходится вести в общественном транспорте, магазине, поликлинике.

Как пересилить себя и не паниковать каждый раз, когда в автобусе попросили передать деньги за проезд? Как даже скромному интроверту научиться говорить с незнакомцами? На эти вопросы в своем телеграм-канале отвечает психолог Михаил Лабковский.

Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий

Почему так происходит

Как отмечает психолог, причина страха перед разговорами по телефону или любым другим общением с незнакомцами — социальная тревожность. Это волнение появляется у вас, когда вы боитесь, что потерпите на глазах у окружающих неудачу и поэтому вас осудят.

Вот какие симптомы социальной тревожности вы можете заметить за собой:

  • постоянное беспокойство о том, что о вас подумают и как поймут;

  • страх показаться глупым или неловким;

  • боязнь вызвать у других людей недовольство;

  • внутренняя беседа с самим собой — вы постоянно прокручиваете возможные сценарии развития событий, думаете о том, что сделаете и скажете.

Важно!

Не стоит путать социальную тревожность с интровертностью. Дело в том, что интроверты при необходимости вполне могут взаимодействовать с другими людьми. Они не боятся общения, им оно просто не нужно в больших количествах.

А вот панический ужас перед беседой по телефону — уже другая история.

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План действий

Что делать, если социальная тревожность мешает вам жить? В первую очередь необходимо осознать: даже если окружающие грубят вам и ругаются, к вам их поведение не имеет никакого отношения.

Второй важный шаг — работа с убеждениями. Подумайте, какие конкретно моменты внушают вам страх. Вы боитесь, что вас примут за глупого человека? Вам стыдно отвлекать другого человека? Или вы опасаетесь, что в ответ на просьбу вам нахамят?

И третье условие для победы над социальной тревожностью — постоянная практика. Если вы побаиваетесь звонить по телефону — звоните! Можно начать с мелких шагов. Например, если страшно говорить с незнакомцами, попробуйте для начала беседовать понемногу с таксистами и официантами.

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Следите за своими ощущениями во время разговора и обязательно хвалите даже за небольшие успехи. Для большей уверенности в себе можете заранее продумать небольшой план разговора.

Если все эти способы не помогают вам избавиться от страха, не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу, резюмирует Лабковский.

Автор текста:Дарья Гапионок
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