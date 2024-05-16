Психолог Лабковский назвал 3 способа заговорить с незнакомцами и не умереть от страха

Все мы разные. Одним очень просто находить общий язык с незнакомцами, а других трясет от одной мысли о необходимости позвонить и решить рабочие вопросы.
К сожалению, у вас едва ли получится выстроить свою жизнь так, чтобы вообще никогда не общаться с незнакомыми людьми. Все-таки иногда такие беседы приходится вести в общественном транспорте, магазине, поликлинике.
Как пересилить себя и не паниковать каждый раз, когда в автобусе попросили передать деньги за проезд? Как даже скромному интроверту научиться говорить с незнакомцами? На эти вопросы в своем
Почему так происходит
Как отмечает психолог, причина страха перед разговорами по телефону или любым другим общением с незнакомцами — социальная тревожность. Это волнение появляется у вас, когда вы боитесь, что потерпите на глазах у окружающих неудачу и поэтому вас осудят.
Вот какие симптомы социальной тревожности вы можете заметить за собой:
постоянное беспокойство о том, что о вас подумают и как поймут;
страх показаться глупым или неловким;
боязнь вызвать у других людей недовольство;
внутренняя беседа с самим собой — вы постоянно прокручиваете возможные сценарии развития событий, думаете о том, что сделаете и скажете.
Важно!
Не стоит путать социальную тревожность с интровертностью. Дело в том, что интроверты при необходимости вполне могут взаимодействовать с другими людьми. Они не боятся общения, им оно просто не нужно в больших количествах.
А вот панический ужас перед беседой по телефону — уже другая история.
План действий
Что делать, если социальная тревожность мешает вам жить? В первую очередь необходимо осознать: даже если окружающие грубят вам и ругаются, к вам их поведение не имеет никакого отношения.
Второй важный шаг — работа с убеждениями. Подумайте, какие конкретно моменты внушают вам страх. Вы боитесь, что вас примут за глупого человека? Вам стыдно отвлекать другого человека? Или вы опасаетесь, что в ответ на просьбу вам нахамят?
И третье условие для победы над социальной тревожностью — постоянная практика. Если вы побаиваетесь звонить по телефону — звоните! Можно начать с мелких шагов. Например, если страшно говорить с незнакомцами, попробуйте для начала беседовать понемногу с таксистами и официантами.
Следите за своими ощущениями во время разговора и обязательно хвалите даже за небольшие успехи. Для большей уверенности в себе можете заранее продумать небольшой план разговора.
Если все эти способы не помогают вам избавиться от страха, не стесняйтесь обратиться за помощью к психологу, резюмирует Лабковский.