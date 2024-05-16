Психолог Лабковский назвал 3 способа заговорить с незнакомцами и не умереть от страха

Важно!

Не стоит путать социальную тревожность с интровертностью. Дело в том, что интроверты при необходимости вполне могут взаимодействовать с другими людьми. Они не боятся общения, им оно просто не нужно в больших количествах.

А вот панический ужас перед беседой по телефону — уже другая история.