И никаких усилий: лайфхак, который поможет за раз избавиться от сорняков в огороде

Как только закончатся посадки, за цветами и грядками надо тщательно ухаживать: регулярно подкармливать, поливать и полоть. Последний пункт может доставить массу неудобств. Сорняки растут быстро, у некоторых из них крепкие корни, так что растение не так-то просто выкорчевать из земли. Кроме того, такое занятие отнимает много времени и сил.
По словам Саймона Уордла, с сорняками можно легко справиться, если знать один секрет. Так, например, некоторые дачники поливают растения уксусом, но эксперт категорически не рекомендует этого делать: кислота разъедает почву, может навредить будущему урожаю и даже привести в негодность каменные или брусчатые садовые дорожки.
Вместо этого опытный садовод предлагает использовать обычный кипяток! Независимо от того, старые или молодые сорняки на вашем огороде, горячая вода должна помочь с ними справиться.
«Просто включите чайник, подождите, когда он вскипит и сразу же приступайте к делу. Кипяток надо выливать на сорняк аккуратно, чтобы не повредить другие растения. При этом делать это лучше всего именно из чайника, ведь так вы точно сможете попасть прямо в цель», —
Горячая вода обжигает листья сорняка, при этом быстро проникает в почву и травмирует корни. В результате чего «вредитель» быстро погибает, и вы можете его легко извлечь из земли. В случае, если сорняк маленький и хрупкий, то его вовсе не стоит трогать: он быстро засохнет и исчезнет.
Такой трюк можно использовать как на грядках, так и на садовых дорожках. Однако не стоит поливать кипятком газон, заверяет садовод. Горячая вода может легко повредить нежную молодую травку рядом. Также не поливайте горячей водой сорняк, если он находится слишком близко с молодым растением на грядке: велик риск, что ему тоже достанется.
Как избавиться от слизней в огороде
Вредители могут полностью уничтожить как цветы, так и ягоды, овощи, зелень. Поэтому так важно правильно обрабатывать огород, чтобы ваш труд не был напрасен. Помогут вам в этом три простых способа — выбирайте тот, который больше всего придется по душе.