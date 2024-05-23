И никаких усилий: лайфхак, который поможет за раз избавиться от сорняков в огороде

« Просто включите чайник, подождите, когда он вскипит и сразу же приступайте к делу. Кипяток надо выливать на сорняк аккуратно, чтобы не повредить другие растения. При этом делать это лучше всего именно из чайника, ведь так вы точно сможете попасть прямо в цель», — говорит Саймон Уордл.