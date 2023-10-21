Есть ли польза от соляных пещер? Отвечает врач Иванов

В целом рассматривать соляные пещеры как замену медикаментозному лечению не стоит . К примеру, если у ребенка насморк или кашель, нельзя оставлять их без внимания врача, иначе они могут вызвать осложнения: гайморит, хронические формы бронхита, отит. Более того, посещение соляной пещеры в острый период болезни не показано: оно может привести к нарастанию симптомов. Поэтому использовать галотерапию можно только под контролем врача-физиотерапевта и в комплексе с основным лечением .