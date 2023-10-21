Есть ли польза от соляных пещер? Отвечает врач Иванов

Использование различных природных влияний для оздоровления организма детей и взрослых — один из популярных методов закаливания и формирования естественной сопротивляемости организма. Смена температур, воздействие солнечного света, воды — все это полезно.
Но еще в древности люди заметили, что пребывание внутри естественных соляных пещер помогает легче дышать, устранить недомогания, простудные явления и бороться с кашлем. Сегодня аналоги соляных природных пещер воссоздают в клиниках и санаториях. Врач Роман Иванов рассказал «Доктору Питеру», чем полезен метод, действительно ли он может помочь быстрее выздоравливать и реже болеть.
Дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)
Как проходит сеанс
Галотерапия — это популярная оздоровительная процедура, которая используется в санаториях или амбулаторно. Курс состоит из 10–15 посещений продолжительностью от 30 минут до 1 часа. Соляная пещера — это специально оборудованная комната, стены, пол и потолок которой покрыты природной солью, морской или гималайской. Для дополнительного эффекта в помещении расположено оборудование, распыляющее мельчайшие частицы соли, поддерживается определенная температура и влажность, воздух фильтруется от патогенных вирусов и бактерий. В комнате устанавливаются кушетки, кресла или лежаки.
Сеанс заключается в том, что вы сидите или полулежите на кушетке, полностью расслабляетесь, слушаете приятную музыку и спокойно дышите воздухом, который насыщен сухими ионами, образующимися из соли, — обычно это хлорид натрия или калия. Нередко используют смесь.
Почти как море…
Считается, что вдыхание соленого воздуха внутри солевой пещеры, как на берегу моря, позволяет улучшить работу респираторной системы, укрепить иммунитет и снять стресс. Это отличная лечебно-профилактическая процедура, которая хорошо переносится и имеет не так много противопоказаний.
Воздух в соляных пещерах действительно содержит много микроэлементов: магний, кальций, калий. Они помогают разжижать слизь в носу, глотке, дыхательных путях вплоть до бронхов и уменьшать воспаление слизистых оболочек дыхательных путей. Людям с хроническими респираторными заболеваниями, такими как астма, бронхит или аденоиды, подобные процедуры могут пойти на пользу.
Будет полезно и для красоты
Благотворно он влияет и на состояние кожи при хронических заболеваниях — атопическом дерматите, псориазе. Солевой аэрозоль помогает уменьшить воспаление, снять зуд и раздражение, способствует более быстрой регенерации и восстановлению кожи. Кроме того, воздействие ионов на кожу помогает нормализовать работу сальных желез, повысить ее тонус и упругость, сохранять влагу, удалять избыток кожного сала, стимулировать процессы регенерации.
Помогает расслабиться и успокоиться
Считается, что галотерапия также благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой и нервной системы. Действительно, определенный оздоравливающий эффект возможен за счет расслабляющего действия: курс процедур помогает успокоить вегетативную нервную систему и снизить уровень стресса. Расслабляющая атмосфера пещеры создает медитативный эффект: помогает человеку отвлечься от внешних факторов и прислушаться к собственным ощущениям.
При этом людям с тяжелыми заболеваниями сердца и почек посещение соляных пещер не показано, так как увеличение концентрации соли в организме повышает нагрузку на эти органы.
Кому противопоказано
Хотя это относительно безопасный и эффективный метод оздоровления, но использовать его можно только в случаях, когда исключены возможные противопоказания. Это:
любые процессы в острой форме, включая инфекции;
тяжелое течение различных патологий — диабета, проблем с сердцем, легкими и т.д.;
серьезные психические расстройства;
злокачественные опухоли;
серьезные нарушения метаболизма, приводящие к тяжелому состоянию;
патологии кроветворной системы и сосудов;
гнойничковые поражения, открытые раны, ожоги;
непереносимость аэрозоля из ионов.
Это не замена лечения
В целом рассматривать соляные пещеры как замену медикаментозному лечению не стоит. К примеру, если у ребенка насморк или кашель, нельзя оставлять их без внимания врача, иначе они могут вызвать осложнения: гайморит, хронические формы бронхита, отит. Более того, посещение соляной пещеры в острый период болезни не показано: оно может привести к нарастанию симптомов. Поэтому использовать галотерапию можно только под контролем врача-физиотерапевта и в комплексе с основным лечением.
Эффективность соляных пещер зависит от индивидуальных особенностей каждого человека: кто-то испытывает облегчение симптомов после курса, кто-то не замечает существенной разницы. Принимать решение о галотерапии стоит, учитывая этот риск.