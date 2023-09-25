Это фальсификат! Эксперты «Общественного контроля» назвали марки сметаны без молочного жира

Как выбрать хорошую сметану

Хорошая, качественная сметана должна иметь кисломолочный вкус, белый и равномерный цвет, однородную консистенцию. Не стоит брать продукт, если его упаковка была повреждена или испачкана. Перед покупкой не забудьте внимательно проверить срок годности.

Лучше покупать сметану в заводской упаковке: она лучше защищает от внешней среды и сохраняет свежесть.