Это фальсификат! Эксперты «Общественного контроля» назвали марки сметаны без молочного жира

Сметана — один из самых популярных продуктов русской кухни. За рубежом ее так и называют: «русские сливки». В хорошей, густой сметане много полезных микроэлементов и витаминов.
Бывает сметана из сухого молока и пальмового масла — пользы от нее никакой, зато стоить должна меньше. А еще продавать ее по закону можно только как «сметанный продукт» или «пасту с добавлением молока».
Однако, как выяснили эксперты «Общественного контроля», на деле недобросовестные производители спокойно продают фальсификат по цене настоящего продукта.
Как выбрать хорошую сметану
Хорошая, качественная сметана должна иметь кисломолочный вкус, белый и равномерный цвет, однородную консистенцию. Не стоит брать продукт, если его упаковка была повреждена или испачкана. Перед покупкой не забудьте внимательно проверить срок годности.
Лучше покупать сметану в заводской упаковке: она лучше защищает от внешней среды и сохраняет свежесть.
Наврали про жирность
Есть два самых распространенных способа подделать сметану. Производители или заменяют молочный жир смесью растительного и говяжьего жира, или берут сметану жирностью гораздо меньше, чем указана на упаковке. Чем жирнее продукт, тем дороже его себестоимость.
Проверка показала: сметана 20% жирности от ООО «Тырновский молочный завод» на самом деле содержала всего лишь 10,5% жира.
Похожая ситуация произошла со сметаной торговой марки «Фермерская лавка дяди Лени» от ООО «МК Вайялово». Производитель продавал ее как продукт 30% жирности, однако на самом деле она была всего 17%.
Невкусный продукт
Любой покупатель за свои деньги хочет полудить вкусную сметану. Однако образец сметаны 20% ТМ «Хозяйство Васильевой А.В» от ООО «Старорусское молоко» на проверку оказался не слишком приятным: эксперты заметили слабокормовой привкус и странный запах.
Есть несколько причин, почему так могло произойти. Это бывает, когда производитель использует сырье с нечистым вкусом или когда в сметане скапливаются посторонние вещества. Еще вкус мог измениться, если продукт неправильно хранили и перевозили.
Ненастоящая сметана
Некоторые образцы не прошли проверку сразу по нескольким параметрам. Например, продукт 20% от ТМ «Барская кухня» производства АО «Фурмановский гормолзавод» оказался кислым и не таким жирным, как указал производитель: в нем жира было всего 15%. Кроме того, этот жир был не молочным, так что продукцию даже нельзя назвать сметаной.
Суррогатом оказалась и сметана «Топленая 25%» марки «Русмолоко» от одноименного производителя. В лаборатории выяснилось, что доля жира в продукте составила всего 12%, массовая доля белка — 1,48% вместо 2,3%, указанных на этикетке. Молочного жира в продукте не оказалось вовсе, да и вкус оставил желать лучшего: он оказался слабым, с неприятным привкусом.