Какие женские ежедневки могут навредить здоровью: результаты исследования Роскачества

Качество женских ежедневных прокладок проанализировали эксперты Роскачества. Всего проверена продукция 20 торговых марок, 11 — российского производства. В лаборатории оценивали, насколько безопасны ежедневки.
Эксперты
Токсичность и внешний вид
По результатам исследования, ни в одном образце ежедневок не обнаружено болезнетворных бактерий вроде синегнойной палочки, золотистого стафилококка, энтеробактерий, плесневых и дрожжевых грибов.
Идеально прошли исследуемые ежедневки и визуальный тест: никаких механических повреждений, рваных волокон, пятен не нашли.
Впитывающие способности
А вот этот тест оказался провальным для шести товаров. По стандарту Роскачества, прокладка должна впитывать не менее 8,5 г. Показали хороший результат 13 прокладок. В топ-5 по впитываемости попали ежедневки от Ola, Naturella, Bella, Always, «Милана». А вот ежедневные прокладки от Kotex, «Каждый день», Libresse, Discreet, Day Spa, Laurier не соответствовали заданной стандартом планке.
Опасно для здоровья
Аналитики обнаружили, что некоторые прокладки содержат вещества, способные изменять pH во время пользования.
«Вещества, которые мигрируют в воду из прокладки, не должны менять рН воды более чем на 1. В противном случае это уже нарушение, — отмечают эксперты. — В изделии, вероятно, содержатся агрессивные компоненты, которые могут быть опасны для слизистой. Их источником чаще всего становится плохо очищенная целлюлоза, хлопок или другие компоненты».
Такие прокладки могут спровоцировать создание более щелочной среды, которая благоприятна для развития микробов. Нарушения зафиксированы у прокладок Libresse (+1,6) и Kotex (+2,1).
Другие нарушения
В прокладках Naturella выявлен незаявленный ароматизатор.
В водной вытяжке из прокладок Vivi обнаружен мутный осадок. Это нарушение обязательных требований.
Лучшие ежедневки
Прокладки девяти торговых марок соответствуют обязательным требованиям и безопасны, из них шесть — изготовлены в России, резюмируют эксперты Роскачества.
Ola!
«Милана»
Mis
«Выгода»
«Каждый день»
Bella
Always (Германия)
Molped (Турция)
Carefree (Италия)