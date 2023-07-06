Какие женские ежедневки могут навредить здоровью: результаты исследования Роскачества

«Вещества, которые мигрируют в воду из прокладки, не должны менять рН воды более чем на 1. В противном случае это уже нарушение, — отмечают эксперты. — В изделии, вероятно, содержатся агрессивные компоненты, которые могут быть опасны для слизистой. Их источником чаще всего становится плохо очищенная целлюлоза, хлопок или другие компоненты».