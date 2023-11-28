Его усвоению мешают спорт, алкоголь и избыток сахара: полный гид по калию

Калий имеет важное значение для кислотно-щелочного баланса, работы сердечно-сосудистой и нервной систем, развития мышечной ткани.
Этот микроэлемент — один из электролитов организма. Зачем он еще нужен, рассказывает Елена Грек, главный аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Ведущий аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач высшей категории
Баланс воды и электролитов
Калий помогает поддерживать нормальное соотношение воды и электролитов в организме. Достаточное количество этого элемента — обязательное условие для сохранения баланса жидкости в организме, который влияет на работу многих органов, включая сердце и почки.
Калий — один из важнейших электролитов организма. Он регулирует не только водный, но и кислотно-щелочной баланс, что необходимо для многих биохимических процессов и нормальной работы организма в целом.
Микроэлемент способствует нормальной работе почек и помогает им выводить побочные продукты метаболизма вместе с мочой.
Поддержка сердца и сосудов
Калий играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний — помогает расширять кровеносные сосуды, что важно для нормализации артериального давления. Калий также нужен почкам в выведении излишков натрия, который, в свою очередь, способствует повышению давления. Именно поэтому микроэлемент часто задействуют в медикаментозной терапии для пациентов с гипертонией.
Для мозга и нервной системы
Калий участвует в проведении нервных импульсов, что обеспечивает нормальное функционирование нервной системы. Немаловажное значение микроэлемент имеет и для мозга. Он способствует усилению его кислородного снабжения, а также улучшает нервную проводимость мозга. Дефицит вещества может приводить к снижению мозговой активности и ухудшению когнитивных функций человека.
Здоровые мышцы
Калий входит в состав клеток мышечной ткани. Он передает мышцам нейронные сигналы от головного мозга, благодаря чему те могут нормально сокращаться. Одним из симптомов недостатка калия являются нарушение ритма сокращений мышц и мышечные спазмы.
Для женского здоровья
Существуют исследования, доказывающие эффективность калия в борьбе с проявлениями ПМС — предменструального синдрома. Например, калий помогает снять болезненные ощущения в молочных железах. Значение калия возрастает для женщин в период менопаузы. Известно, что с наступлением климакса у женщины резко увеличивается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в профилактике которых участвует калий. Кроме того, по некоторым данным, калий способен влиять на плотность костей, которая у многих женщин снижается во время менопаузы.
Суточная норма калия
Суточная норма калия для взрослого человека варьируется от 2000–3500 мг в зависимости от образа жизни и состояния здоровья.
Дефицит калия
Это достаточно распространенное состояние. Чаще всего к нехватке микроэлемента приводит неправильное питание: недостаточное потребление фруктов и овощей при переизбытке фастфуда, жирной и соленой пищи в рационе.
Особенную опасность для баланса калия в организме представляет злоупотребление сахаром. Когда мы съедаем что-то сладкое, сахар сначала резко повышается, но затем под воздействием гормона инсулина так же быстро падает. В этот момент человек ощущает резкий упадок сил, хочет спать и не может сконцентрироваться. Чтобы устранить это состояние, организм начинает усиленно вырабатывать гормон кортизол, который ускоряет выведение калия из организма с мочой.
Факторы риска дефицита калия:
заболевания почек, эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта;
длительный прием мочегонных препаратов;
интоксикация организма с выраженной диареей и рвотой;
злоупотребление алкоголем;
избыток соли в рационе;
интенсивные занятия спортом: в этом случае калий может выводиться из организма с потом.
Симптомы нехватки калия:
постоянное чувство усталости, сонливость, слабость;
головные боли и головокружения;
повышенная тревожность;
аритмия;
нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта — запоры, вздутие живота, несварение;
сухость и шелушения на коже;
мышечная слабость, судороги в мышцах.
Переизбыток калия
Переизбыток калия встречается реже, чем дефицит. Однако это состояние может быть очень опасно, и в первую очередь — проблемами с сердечно-сосудистой системой.
Превысить нормальную дозу калия из продуктов питания здоровый человек фактически не способен. Переизбыток чаще всего возникает или при бесконтрольном употреблении БАДов, или как побочный эффект при некоторых заболеваниях, например, при почечной недостаточности или сахарном диабете.
Источники калия
Основные источники калия — фрукты и овощи. В большом количестве микроэлемент содержится в зелени, морской капусте, бананах, апельсинах, томатах, шпинате, картофеле, авокадо и бобовых.
Одним из рекордсменов по содержанию калия считается курага: в 100 граммах этого сухофрукта содержится 1710 мг микроэлемента. В пятерку лидеров также входят фисташки, однако калий также можно найти и в фундуке, и в грецком орехе. Из продуктов животного происхождения стоит отметить яйца и лосося. Поддержать нормальный уровень калия помогут молочные и кисломолочные продукты.
Как принимать калий
Калий чаще всего выпускают в составе витаминно-минеральных комплексов, например в сочетании с магнием или йодом. В формате отдельного препарата чаще всего выпускают цитрат калия или хлорид калия.
Он хорошо сочетается с магнием и витамином D, но не подойдет для одновременного приема с кальцием. Однако вне зависимости от формы препарата или комплекса перед его приемом обязательно стоит проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Проверяют уровень калия обычно с помощью биохимического анализа крови. Однако при выраженных симптомах дефицита или заболеваниях почек врач также может назначить анализ мочи.