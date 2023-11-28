Его усвоению мешают спорт, алкоголь и избыток сахара: полный гид по калию

Он хорошо сочетается с магнием и витамином D, но не подойдет для одновременного приема с кальцием. Однако вне зависимости от формы препарата или комплекса перед его приемом обязательно стоит проконсультироваться с врачом и сдать анализы. Проверяют уровень калия обычно с помощью биохимического анализа крови. Однако при выраженных симптомах дефицита или заболеваниях почек врач также может назначить анализ мочи.