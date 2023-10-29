Разрыв кишки и тяжелые зависимости: чем болел и от чего умер звезда сериала «Друзья» Мэтью Перри

В прошлом у Перри были проблемы с наркотиками и алкоголем. Как рассказывал сам актер, увлекаться обезболивающими препаратами он начал после травмы на съемочной площадке картины «Врывающиеся дураки». В итоге этот эпизод стал началом тяжелой зависимости, которая отразилась как на работе Мэттью, так и на его личной жизни. Он никогда не был женат, не имел детей, а многие коллеги по съемочной площадке замечали, как Перри страдал от похмелья на рабочем месте.