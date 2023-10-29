Разрыв кишки и тяжелые зависимости: чем болел и от чего умер звезда сериала «Друзья» Мэтью Перри

Известный американский актер, исполнитель роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья» Мэттью Перри умер на 55-м году жизни. Новость о смерти звезды появилась 29 октября и стала настоящим шоком для фанатов и коллег звезды. По первоначальным данным, мужчина утонул в собственном джакузи. Позднее выяснилось: до этого сердце Перри остановилось.
Как сообщает портал TMZ, тело Перри нашли в его доме в Лос-Анджелесе. Врачи реанимации приехали на вызов об остановке сердца, но уже ничего не смогли сделать. При этом никаких следов употребления спиртного или запрещенных веществ найдено не было.
Особенно жутко, что последний пост в запрещенной на территории РФ соцсети Instagram (запрещенная в России экстремистская организация) он выложил как раз из того самого джакузи. В свете дальнейших событий публикация выглядит как зловещее предсказание.
«О, так кружится теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттмен», — написал актер.
В прошлом у Перри были проблемы с наркотиками и алкоголем. Как рассказывал сам актер, увлекаться обезболивающими препаратами он начал после травмы на съемочной площадке картины «Врывающиеся дураки». В итоге этот эпизод стал началом тяжелой зависимости, которая отразилась как на работе Мэттью, так и на его личной жизни. Он никогда не был женат, не имел детей, а многие коллеги по съемочной площадке замечали, как Перри страдал от похмелья на рабочем месте.
Преодолеть свои недуги актер смог только после госпитализации в возрасте 49 лет. До этого он проходил реабилитацию целых 15 раз, и это не помогало.
В итоге четыре года назад у мужчины из-за чрезмерного употребления опиоидов лопнула толстая кишка. Этот момент стал поворотным в жизни актера. Две недели он провел в коме, еще пять пришлось жить в больнице. После операции он в течение девяти месяцев ходил с калоприемником. Тогда врачи давали самые мрачные прогнозы и предполагали, что у Перри есть лишь 2% на счастливый исход. Его подключили к аппарату ЭКМО.
«В ту ночь пять человек были подключены к аппарату ЭКМО, остальные четверо умерли, а я выжил», — рассказывал актер журналистам издания
После той истории мужчина задумался о своей жизни и пересмотрел свои взгляды. Перри признавался: шрамы от 14 операций на животе напоминали ему о том, как важно оставаться трезвым, как и воспоминания о жизни с калоприемником.
Помимо прочего страдал актер и от лишнего веса. Он неоднократно пытался худеть, однако потом все потерянные килограммы возвращались. В последние годы Мэтью Перри выглядел очень болезненным.