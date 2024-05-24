Ее запретили в Италии и Японии: врач Садыков раскрыл опасности употребления масляной рыбы

В масляной рыбе высокое содержание гистамина, вещества, которое вызывает симптомы, подобные пищевому отравлению: тошноту, рвоту, головные боли и сильное покраснение кожи. Гистамин определяется и в мясе пиленгаса, камбалы, леща, тарани, сазана, толстолобика, щуки, окуня, карася, судака.

Нередко после употребления масляной рыбы у людей развиваются симптомы аллергии, которые могут варьироваться от легких, таких как зуд и сыпь, до тяжелых, в виде отека горла и затрудненного дыхания. Аллергия на рыбу, как правило, вызвана белком парвальбумином. Чувствительность организма проявляется не только к мякоти рыбы, но и к ее чешуе, внутренностям, икре.

Повышается риск кровотечений. Масляная рыба содержит соединение, называемое фибриногеном, которое может влиять на свертываемость крови. Люди, принимающие антикоагулянты, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем употреблять этот вид рыбы.

Могут возникнуть и проблемы с пищеварением. Высокое содержание жира в масляной рыбе затрудняет ее переваривание и приводит к таким симптомам, как вздутие живота, тяжесть, отрыжка, диарея.