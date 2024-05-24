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Ее запретили в Италии и Японии: врач Садыков раскрыл опасности употребления масляной рыбы

Рыба полезна, факт. Но есть такие сорта, которые способны разрушить здоровье. Есть такую рыбу стоит с осторожностью. Например, масляную. Она даже запрещена к употреблению в некоторых странах. Но почему?

24 мая 2024Обсудить
масляная рыба, польза, вред
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Случай был в Москве: женщина чуть не умерла, съев масляную рыбу. Оказалось, этот продукт может вызывать сильнейшую аллергическую реакцию, даже если на рыбу в целом аллергии нет. Женщина начала задыхаться, резко покрылась пятнами. К счастью, ей смогли вовремя помочь.

Что же не так с масляной рыбой? Почему в некоторых странах она вообще запрещена? О пользе и вреде ее рассказал врач-гастроэнтеролог.

Медицина

врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom

Польза масляной рыбы

Масляная рыба, также известная как рувета, — популярный вид морской рыбы с высоким содержанием жира (около 20% от всей массы) и уникальным вкусом. Она обитает в тропических и умеренных водах всех океанов, известна своим торпедообразным телом и серебристо-коричневой чешуей.

Этот вид рыб богат питательными веществами, он отличный источник белка, который необходим для роста и восстановления тканей. Рыба-масло также содержит ряд витаминов и минералов, включая витамин D, который помогает организму усваивать кальций, витамин B12, селен и йод.

Высокое содержание жира в масляной рыбе в основном состоит из жирных кислот омега-3, которые обладают противовоспалительными свойствами, улучшают работу мозга и когнитивных функций. Эти жиры также способствуют поддержанию здоровья сердца, снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Опасности при употреблении

  1. В масляной рыбе высокое содержание гистамина, вещества, которое вызывает симптомы, подобные пищевому отравлению: тошноту, рвоту, головные боли и сильное покраснение кожи. Гистамин определяется и в мясе пиленгаса, камбалы, леща, тарани, сазана, толстолобика, щуки, окуня, карася, судака.

  2. Нередко после употребления масляной рыбы у людей развиваются симптомы аллергии, которые могут варьироваться от легких, таких как зуд и сыпь, до тяжелых, в виде отека горла и затрудненного дыхания. Аллергия на рыбу, как правило, вызвана белком парвальбумином. Чувствительность организма проявляется не только к мякоти рыбы, но и к ее чешуе, внутренностям, икре.

  3. Повышается риск кровотечений. Масляная рыба содержит соединение, называемое фибриногеном, которое может влиять на свертываемость крови. Люди, принимающие антикоагулянты, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем употреблять этот вид рыбы.

  4. Могут возникнуть и проблемы с пищеварением. Высокое содержание жира в масляной рыбе затрудняет ее переваривание и приводит к таким симптомам, как вздутие живота, тяжесть, отрыжка, диарея.

  5. Из-за возможного высокого содержания ртути в масляной рыбе ее не рекомендуется употреблять беременным и кормящим женщинам. Тяжелый металл может нанести вред развивающемуся плоду или младенцу.

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Как выбирать и готовить

Всегда обращайте внимание на глаза свежей рыбы: они должны быть чистыми и выпуклыми, без помутнений. Жабры должны быть розовыми или красными, а не серыми или коричневыми. Свежая масляная рыба имеет легкий морской запах, а не резкий или рыбный. Осмотрите чешую: в норме она влажная и блестящая.

Готовить рувету можно различными способами, включая жарку, запекание, гриль и тушение. Благодаря высокому содержанию жира, она хорошо готовится на гриле, не пригорает. Однако употреблять ее стоит не более одной порции (около 100 г) в неделю.

Если вы склонны к аллергиям, избегайте употребления масляной рыбы. Рассмотрите другие виды рыбы, богатые омегой-3, например лосось, тунец или скумбрию.

Автор текста:Анна Майская
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