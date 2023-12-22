В одном из включенных в обзор исследований ученые использовали для проверки эмоционального состояния и реакций человека картинки: они показывали испытуемым что-то неприятное или пугающее, например змею или дуло пистолета.

В другом команда исследователей просила людей выполнять стрессовые задачи — например, производить сложные подсчеты в голове без калькулятора.