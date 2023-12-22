Недостаток сна никого добрее не сделал — это очевидно. Однако новое исследование, опубликованное в издании
Авторы работы изучили 154 исследования, посвященных недостатку сна. В общей сложности изучались привычки и здоровье более 5000 человек в возрасте от 7 до 79 лет.
В одном из включенных в обзор исследований ученые использовали для проверки эмоционального состояния и реакций человека картинки: они показывали испытуемым что-то неприятное или пугающее, например змею или дуло пистолета.
В другом команда исследователей просила людей выполнять стрессовые задачи — например, производить сложные подсчеты в голове без калькулятора.
Анализ работ показал: ограничение сна, то есть когда человек спит меньше обычного, очень сильно снижает уровень позитивных чувств и буквально заставляет нас чувствовать себя менее счастливыми.
Сильнее всего страдали те, кто смог поспать на 4 часа меньше обычного. Однако даже часа недосыпа уже хватало для того, чтобы чувствовать себя менее позитивным.
Примечательно, что полное отсутствие сна и дефицит ночного отдыха связаны именно с уменьшением положительных эмоций, а не с увеличением негативных. То есть невыспавшийся человек не просто зол и раздражен — он, скорее, близок к состоянию апатии и может вообще ничего не чувствовать.
Почему так происходит? Эффект может быть связан с тем, что дефицит сна провоцирует выброс гормонов стресса кортизола, который активирует реакцию «бей или беги» в нервной системе. В итоге у человека появляются физические признаки тревоги: учащенное дыхание и сердцебиение.
Кроме того, нехватка сна снижает выработку серотонина, который как раз регулирует наше настроение. Низкий уровень этого гормона вызывает подавленное состояние и снижение самооценки. Так что, если постоянно спать слишком мало, можно довести себя и до депрессии.
Кроме того, плохое настроение из-за недостатка сна влияет на нашу жизнь сильнее¸ чем кажется на первый взгляд.
«Эволюционно положительные эмоции, такие как удовольствие, помогают нам формировать социальные связи и учиться. Однако, если человек спит слишком мало, его когнитивные функции снижаются», — рассказывает один из авторов обзора, доктор Джо Бауэр.
Регулярный недосып опасен не только для ментального здоровья, но и для физического. Врачи связывают это состояние с апноэ, болезнями сердца, диабетом, инсультом, ожирением, пишет издание
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